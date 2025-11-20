https://ria.ru/20251120/dnepr-2056267403.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военнослужащих и две боевые бронемашины за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:40:00+03:00
2025-11-20T12:40:00+03:00
2025-11-20T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
херсон
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab1f2b2024500af7bc9612593d06b8d2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416700_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40a4ebde46b66a5245ebbcd0d99efee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, херсонская область , херсон, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Херсонская область , Херсон, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки