Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 20.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военнослужащих и две боевые бронемашины за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военных за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Группировка "Днепр" уничтожила до 50 украинских военнослужащих и две боевые бронемашины за сутки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьХерсонМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Заголовок открываемого материала