В Нижегородской области завели дело об истязании воспитанников детсада
12:38 20.11.2025
В Нижегородской области завели дело об истязании воспитанников детсада
Уголовное дело об истязании возбудили в городе Павлово Нижегородской области после обнародования аудиозаписи, свидетельствующей о недопустимых методах...
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбудили в городе Павлово Нижегородской области после обнародования аудиозаписи, свидетельствующей о недопустимых методах воспитания в местном детском саду, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее местный телеканал "СетиНН" показал сюжет о том, как обращаются с детьми ясельной группы в одном из детсадов в Павлове. Поскольку ребятишки сами еще ничего связно рассказать не могут, родители подложили диктофон в карман одному из малышей и тайком записали "стиль общения" воспитателей с детьми – с угрозами, обзывательствами, унижениями и шлепками. Шокированные родители передали аудиозапись журналистам.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и соцсетей выявлены публикация и сюжет региональной телекомпании, в которых сообщалось о том, что в одном из детских садов города Павлово воспитатели допускают противоправные действия в отношении воспитанников младшей группы. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). В ходе расследования будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Курске завели дело об истязании малышей в детсаду
5 августа, 13:19
5 августа, 13:19
 
Происшествия
 
 
