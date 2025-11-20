В Нижегородской области завели дело об истязании воспитанников детсада

Ранее местный телеканал "СетиНН" показал сюжет о том, как обращаются с детьми ясельной группы в одном из детсадов в Павлове. Поскольку ребятишки сами еще ничего связно рассказать не могут, родители подложили диктофон в карман одному из малышей и тайком записали "стиль общения" воспитателей с детьми – с угрозами, обзывательствами, унижениями и шлепками. Шокированные родители передали аудиозапись журналистам.