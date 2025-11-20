Рейтинг@Mail.ru
Депутат рассказал о законе о запрете исполнения решений иностранных судов - РИА Новости, 20.11.2025
23:31 20.11.2025
Депутат рассказал о законе о запрете исполнения решений иностранных судов
Депутат рассказал о законе о запрете исполнения решений иностранных судов - РИА Новости, 20.11.2025
Депутат рассказал о законе о запрете исполнения решений иностранных судов
Внесенный в Госдуму законопроект о запрете исполнения решений иностранных судов, компетенция которых не основана на международных договорах или резолюции... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T23:31:00+03:00
2025-11-20T23:31:00+03:00
россия
анатолий выборный
госдума рф
международный уголовный суд
политика
россия
россия, анатолий выборный, госдума рф, международный уголовный суд, политика
Россия, Анатолий Выборный, Госдума РФ, Международный уголовный суд, Политика
Депутат рассказал о законе о запрете исполнения решений иностранных судов

Выборный: закон о решениях иностранных судов означает непризнание юрисдикции МУС

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о запрете исполнения решений иностранных судов, компетенция которых не основана на международных договорах или резолюции Совбеза ООН, фиксирует, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Кабмин РФ внес в Госдуму в четверг законопроект о запрете на исполнение решений иностранных судов, компетенция которых не основана на международных договорах или резолюции Совбеза ООН.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Совет направит в Госдуму протокол заседания о скидках на маркетплейсах
Вчера, 19:57
"Внесенный законопроект - это своевременный и принципиально важный шаг в условиях нарастающего внешнего санкционного, экономического, политического, да и в целом агрессивного "фанатичного" давления на Россию. Он четко фиксирует - Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и защищает наших граждан от произвола иностранных судов, чья компетенция не основана ни на нормах международного права, ни международных договорах с РФ", - сказал он.
Депутат отметил, что никакие политически мотивированные решения, включая ордера на арест российских граждан, не будут иметь юридической силы на территории РФ.
"Мы защищаем своих граждан, свою государственность и свою правовую систему от попыток внешнего диктата. Мы никому не позволим подчинить русский мир миропорядку, основанному на правилах, непонятно кем придуманных и установленным", - добавил парламентарий.
Выборный подчеркнул, что Россия - суверенное государство, которое обеспечивает безопасность, права и законные интересы граждан, юридических лиц не по чужим политически мотивированным правилам, а по своим законам.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума уравняла ставки НДФЛ для россиян и граждан ЕАЭС
Вчера, 15:39
 
РоссияАнатолий ВыборныйГосдума РФМеждународный уголовный судПолитика
 
 
