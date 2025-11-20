Дело выжившего в Охотском море передали в Верховный суд

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, передано в Верховный суд РФ для определения подсудности, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК в октябре сообщил РИА Новости, что уголовное дело на Пичугина по статьям "использование заведомо подложного документа" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц" направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд. Там агентству уточняли, что в суд поступило ходатайство от матери двух братьев Пичугиных об изменении территориальной подсудности. Так как они проживают в Бурятии, они хотели бы, чтобы дело рассматривалось там.
"Сегодня дело направлено из Хабаровского краевого суда в Верховный суд РФ для решения вопроса возможности рассмотреть дело в суде Бурятии", - сказал собеседник.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Позже Пичугину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". Следствие считает, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же Пичугин не имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега, отмечали в Восточном МСУТ СК.
