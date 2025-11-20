Рейтинг@Mail.ru
Директор школы во Владивостоке рассказал о давке в раздевалке - РИА Новости, 20.11.2025
09:40 20.11.2025 (обновлено: 17:47 20.11.2025)
Директор школы во Владивостоке рассказал о давке в раздевалке
Директор школы во Владивостоке рассказал о давке в раздевалке - РИА Новости, 20.11.2025
Директор школы во Владивостоке рассказал о давке в раздевалке
Директор школы во Владивостоке, где произошла давка детей в раздевалке, заявил, что подобные инциденты происходят систематически, сообщает УМВД России по... РИА Новости, 20.11.2025
владивосток, россия
Владивосток, Россия
Директор школы во Владивостоке рассказал о давке в раздевалке

Директор школы №9 во Владивостоке пожаловался в полицию на давки в гардеробе

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Директор школы во Владивостоке, где произошла давка детей в раздевалке, заявил, что подобные инциденты происходят систематически, сообщает УМВД России по региону.
Следователи проводят проверку информации о том, что во время давки в раздевалке школы №9 во Владивостоке много детей получили травмы, сообщало СУСК РФ по региону. По данным прокуратуры, у детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В местном минздраве РИА Новости сообщили, что обращений за помощью ученикам не было, скорую не вызывали, однако позже уточнили, что один ребёнок обратился в поликлинику с ушибами.
"Установлено, что в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение директора школы о том, что в их учреждении систематически происходят данные инциденты около гардероба", - говорится в релизе.
УМВД устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение.
Давка возле гардероба в школе №548 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В московской школе произошла давка
23 октября, 13:22
 
