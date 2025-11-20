Директор школы во Владивостоке рассказал о давке в раздевалке

Следователи проводят проверку информации о том, что во время давки в раздевалке школы №9 во Владивостоке много детей получили травмы, сообщало СУСК РФ по региону. По данным прокуратуры, у детей одновременно закончились уроки и все они массово пошли в раздевалку за верхней одеждой. В местном минздраве РИА Новости сообщили, что обращений за помощью ученикам не было, скорую не вызывали, однако позже уточнили, что один ребёнок обратился в поликлинику с ушибами.