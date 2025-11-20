Осужденная за госизмену рассказала о "частных беседах" с дочкой боевика ВСУ

КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Наталья Лопатко, осужденная в Краснодаре на 14 лет за госизмену, призналась, что передавала данные о ПВО "в частной беседе" дочери служащего ВСУ, следует из видео допроса, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В частной беседе (передавала - ред.) ученице, подружке… (Отец служит - ред.) с ее слов, в ВСУ", - сказала женщина на допросе.
На вопрос правоохранителей, акцентировала ли она внимание на том, чтобы данные о местоположении ПВО в Новороссийске передавали ее отцу-военнослужащему, Лопатко повторила, что сообщала об этом "в частной беседе".
Как следует из кадров, в ее доме играло радио на украинском языке. Фигурантка заявила, что к россиянам у нее ненависти нет. "Я просто с антивоенной позицией", - заявила женщина.
Как установил Краснодарский краевой суд, в январе 2024 года 44-летняя Лопатко из политических и идеологических убеждений, находясь в Новороссийске, собрала сведения о работе и месторасположении средств противовоздушной обороны и радиотехнических войск МО РФ в Новороссийске. Их с помощью мессенджера она передала знакомой гражданке Украины с целью "последующей передачи отцу последней - военнослужащему ВСУ - для использования против безопасности Российской Федерации", сообщила прокуратура Кубани.
Суд назначил ей 14 лет колонии, признав виновной по статье 275 УК РФ (госизмена). Ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене
19 ноября, 09:34