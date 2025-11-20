Осужденная за госизмену рассказала о "частных беседах" с дочкой боевика ВСУ

КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Наталья Лопатко, осужденная в Краснодаре на 14 лет за госизмену, призналась, что передавала данные о ПВО "в частной беседе" дочери служащего ВСУ, следует из видео допроса, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Как следует из кадров, в ее доме играло радио на украинском языке. Фигурантка заявила, что к россиянам у нее ненависти нет. "Я просто с антивоенной позицией", - заявила женщина.