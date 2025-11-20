Рейтинг@Mail.ru
Осужденная за госизмену рассказала о "частных беседах" с дочкой боевика ВСУ
15:49 20.11.2025
Осужденная за госизмену рассказала о "частных беседах" с дочкой боевика ВСУ
Наталья Лопатко, осужденная в Краснодаре на 14 лет за госизмену, призналась, что передавала данные о ПВО "в частной беседе" дочери служащего ВСУ
новороссийск, россия, украина, вооруженные силы украины, краснодарский краевой суд
Новороссийск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Краснодарский краевой суд
Осужденная за госизмену рассказала о "частных беседах" с дочкой боевика ВСУ

Осужденная за госизмену на Кубани передавала данные о ПВО дочери военного ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Наталья Лопатко, осужденная в Краснодаре на 14 лет за госизмену, призналась, что передавала данные о ПВО "в частной беседе" дочери служащего ВСУ, следует из видео допроса, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В частной беседе (передавала - ред.) ученице, подружке… (Отец служит - ред.) с ее слов, в ВСУ", - сказала женщина на допросе.
На вопрос правоохранителей, акцентировала ли она внимание на том, чтобы данные о местоположении ПВО в Новороссийске передавали ее отцу-военнослужащему, Лопатко повторила, что сообщала об этом "в частной беседе".
Как следует из кадров, в ее доме играло радио на украинском языке. Фигурантка заявила, что к россиянам у нее ненависти нет. "Я просто с антивоенной позицией", - заявила женщина.
Как установил Краснодарский краевой суд, в январе 2024 года 44-летняя Лопатко из политических и идеологических убеждений, находясь в Новороссийске, собрала сведения о работе и месторасположении средств противовоздушной обороны и радиотехнических войск МО РФ в Новороссийске. Их с помощью мессенджера она передала знакомой гражданке Украины с целью "последующей передачи отцу последней - военнослужащему ВСУ - для использования против безопасности Российской Федерации", сообщила прокуратура Кубани.
Суд назначил ей 14 лет колонии, признав виновной по статье 275 УК РФ (госизмена). Ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене
НовороссийскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныКраснодарский краевой суд
 
 
