Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число туристических поездок по России за 9 месяцев 2025 года выросло на 5%, до 69 миллионов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде РСТ по вопросам развития туризма.

"В прошлом году по стране совершено 90 миллионов поездок, в этом за 9 месяцев уже почти 69 миллионов. Это рост примерно 5%", - сказал Решетников.

Он отметил, что в текущем году число поездок растет более сдержанными темпами, чем прогнозировалось - на это повлияли объективные причины. Глава Минэкономразвития рассчитывает, что в 2027 году показатель вернется на запланированную траекторию роста.