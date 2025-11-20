Рейтинг@Mail.ru
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:35 20.11.2025 (обновлено: 15:35 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/chislo-2056243488.html
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 20.11.2025
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России
Число туристических поездок по России за 9 месяцев 2025 года выросло на 5%, до 69 миллионов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:35:00+03:00
2025-11-20T15:35:00+03:00
россия
геленджик
краснодар
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056339328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ab57a8d2a89ced0ad06c50ee88970.jpg
https://ria.ru/20250827/reshetnikov-2037902457.html
россия
геленджик
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056339328_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_4741c6d07e0aff16da5b2830588cc916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, геленджик, краснодар, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Геленджик, Краснодар, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России

Число туристических поездок по России за 9 месяцев выросло на 5%

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число туристических поездок по России за 9 месяцев 2025 года выросло на 5%, до 69 миллионов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде РСТ по вопросам развития туризма.
"В прошлом году по стране совершено 90 миллионов поездок, в этом за 9 месяцев уже почти 69 миллионов. Это рост примерно 5%", - сказал Решетников.
Он отметил, что в текущем году число поездок растет более сдержанными темпами, чем прогнозировалось - на это повлияли объективные причины. Глава Минэкономразвития рассчитывает, что в 2027 году показатель вернется на запланированную траекторию роста.
"Отчасти этому будут способствовать открывшиеся аэропорты в Геленджике, Краснодаре. И программы поддержки отрасли, которые успешно реализуются в регионах", - сказал министр.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Решетников рассказал о росте потока иностранных туристов в Россию
27 августа, 16:04
 
ТуризмРоссияГеленджикКраснодарМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала