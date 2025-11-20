https://ria.ru/20251120/chislo-2056243488.html
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России - РИА Новости, 20.11.2025
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России
Число туристических поездок по России за 9 месяцев 2025 года выросло на 5%, до 69 миллионов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:35:00+03:00
2025-11-20T11:35:00+03:00
2025-11-20T15:35:00+03:00
россия
геленджик
краснодар
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056339328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_587ab57a8d2a89ced0ad06c50ee88970.jpg
https://ria.ru/20250827/reshetnikov-2037902457.html
россия
геленджик
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056339328_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_4741c6d07e0aff16da5b2830588cc916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, геленджик, краснодар, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Геленджик, Краснодар, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Туризм
Решетников рассказал о росте числа турпоездок по России
Число туристических поездок по России за 9 месяцев выросло на 5%
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Число туристических поездок по России за 9 месяцев 2025 года выросло на 5%, до 69 миллионов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время выступления на XXI съезде РСТ по вопросам развития туризма.
"В прошлом году по стране совершено 90 миллионов поездок, в этом за 9 месяцев уже почти 69 миллионов. Это рост примерно 5%", - сказал Решетников.
Он отметил, что в текущем году число поездок растет более сдержанными темпами, чем прогнозировалось - на это повлияли объективные причины. Глава Минэкономразвития рассчитывает, что в 2027 году показатель вернется на запланированную траекторию роста.
"Отчасти этому будут способствовать открывшиеся аэропорты в Геленджике, Краснодаре. И программы поддержки отрасли, которые успешно реализуются в регионах", - сказал министр.