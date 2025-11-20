https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056358140.html
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал проект федерального бюджета на 2026-2028 гг сбалансированным документом.
"В результате у нас сбалансированный документ, заложены необходимые средства на выполнение поставленных президентом задач и для достижения национальных целей", - сказал Мишустин
во время заседания правительства РФ
.
Он отметил, что в ходе рассмотрения проекта бюджета были внесены значимые поправки, их предлагали в том числе общественные организации, представители бизнеса.
По словам Мишустина, бюджетом в полной мере предусмотрены ресурсы на выполнение социальных обязательств государства перед россиянами, на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции.