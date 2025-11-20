Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056358140.html
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным - РИА Новости, 20.11.2025
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал проект федерального бюджета на 2026-2028 гг сбалансированным документом. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:24:00+03:00
2025-11-20T16:24:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
бюджет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
https://ria.ru/20251118/proekt-2055809085.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, бюджет, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Бюджет, Госдума РФ
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным

Мишустин назвал проект бюджета на 2026-2028 годы сбалансированным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал проект федерального бюджета на 2026-2028 гг сбалансированным документом.
"В результате у нас сбалансированный документ, заложены необходимые средства на выполнение поставленных президентом задач и для достижения национальных целей", - сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Он отметил, что в ходе рассмотрения проекта бюджета были внесены значимые поправки, их предлагали в том числе общественные организации, представители бизнеса.
По словам Мишустина, бюджетом в полной мере предусмотрены ресурсы на выполнение социальных обязательств государства перед россиянами, на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Совфед рассмотрит проект о федеральном бюджете 26 ноября
18 ноября, 15:53
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинБюджетГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала