Для бундесвера хотят дополнительно закупить 75 танков Leopard 2

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует заказать на следующий год дополнительно 75 танков Leopard 2 A8 к более чем ста заказанным ранее.
"В настоящее время мы готовим заявку на закупку в следующем году еще 75 танков", - сказал Писториус на пресс-конференции в Мюнхене-Аллахе после презентации танков Leopard 2 A8. Запись выложена на официальном сайте минобороны ФРГ.
По его словам, эти танки станут дополнительными к ранее заказанным для бундесвера на 2026 год 123 танкам Leopard 2 A8.
При этом Писториус не стал раскрывать окончательный целевой показатель расширения танкового парка бундесвера.
Вместе с тем он отметил, что не видит смысла закупать для армии слишком много танков. "Сегодня нет смысла заказывать что-то, пока мы не знаем, будет ли это действительно современным и востребованным через 15 или 20 лет. Поэтому речь идет о том, как будет выглядеть танк будущего, что он должен уметь. Поэтому нет смысла заказывать сейчас 500 или 600 единиц", - заметил он.
Как сообщается на официальном сайте бундесвера, все заказанные на данный момент танки должны быть поставлены в войска в период с 2027 по 2030 год. В 2026 году бундесвер получит первые машины для испытаний и тестирования. Затем новыми танками планируется оснастить в первую очередь 45-ю танковую немецкую бригаду в Литве. С поставками Leopard 2 A8 парк танковый бундесвера увеличится, по прогнозам, до 430 боевых единиц.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что правительство ФРГ зарезервировало в проекте федерального бюджета на 2026 год 60 миллиардов евро на бронеплатформы для бундесвера в ближайшие десять лет.