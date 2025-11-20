Рейтинг@Mail.ru
Для бундесвера хотят дополнительно закупить 75 танков Leopard 2 - РИА Новости, 20.11.2025
00:51 20.11.2025
Для бундесвера хотят дополнительно закупить 75 танков Leopard 2
Для бундесвера хотят дополнительно закупить 75 танков Leopard 2 - РИА Новости, 20.11.2025
Для бундесвера хотят дополнительно закупить 75 танков Leopard 2
Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует заказать на следующий год дополнительно 75 танков Leopard 2 A8 к более чем ста заказанным ранее. РИА Новости, 20.11.2025
германия, литва, борис писториус, в мире, германия
Германия, Литва, Борис Писториус, В мире, Германия
Для бундесвера хотят дополнительно закупить 75 танков Leopard 2

Писториус заявил о планах закупить для бундесвера дополнительно 75 Leopard 2

© Фото : Staff Sgt. Jason HullТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Staff Sgt. Jason Hull
Танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус планирует заказать на следующий год дополнительно 75 танков Leopard 2 A8 к более чем ста заказанным ранее.
"В настоящее время мы готовим заявку на закупку в следующем году еще 75 танков", - сказал Писториус на пресс-конференции в Мюнхене-Аллахе после презентации танков Leopard 2 A8. Запись выложена на официальном сайте минобороны ФРГ.
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Министр обороны ФРГ напомнил об обещании немцев не вести войны
12 ноября, 20:59
По его словам, эти танки станут дополнительными к ранее заказанным для бундесвера на 2026 год 123 танкам Leopard 2 A8.
При этом Писториус не стал раскрывать окончательный целевой показатель расширения танкового парка бундесвера.
Вместе с тем он отметил, что не видит смысла закупать для армии слишком много танков. "Сегодня нет смысла заказывать что-то, пока мы не знаем, будет ли это действительно современным и востребованным через 15 или 20 лет. Поэтому речь идет о том, как будет выглядеть танк будущего, что он должен уметь. Поэтому нет смысла заказывать сейчас 500 или 600 единиц", - заметил он.
Как сообщается на официальном сайте бундесвера, все заказанные на данный момент танки должны быть поставлены в войска в период с 2027 по 2030 год. В 2026 году бундесвер получит первые машины для испытаний и тестирования. Затем новыми танками планируется оснастить в первую очередь 45-ю танковую немецкую бригаду в Литве. С поставками Leopard 2 A8 парк танковый бундесвера увеличится, по прогнозам, до 430 боевых единиц.
Ранее газета Handelsblatt сообщила, что правительство ФРГ зарезервировало в проекте федерального бюджета на 2026 год 60 миллиардов евро на бронеплатформы для бундесвера в ближайшие десять лет.
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Ростех" выявил уязвимости в защите немецкого танка Leopard 2
19 мая, 07:05
 
ГерманияЛитваБорис ПисториусВ миреГермания
 
 
