Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
01:07 20.11.2025
Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Главы МИД стран ЕС в четверг направляются в Брюссель на заседание Совета по иностранным делам Совета ЕС, где обсудят, в частности, конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в опубликованной программе на сайте Совета ЕС.
Согласно предварительной программе, министры начнут прибывать в Брюссель с 07:30 по местному времени (09:30 мск). Заседание будет проходить под председательством главы евродипломатии Каи Каллас.
В повестку заседания входят обмен мнениями по конфликту на Украине и на Ближнем Востоке, а также обмен мнениями по ситуации в Сахеле и Судане.
Пресс-конференция Каи Каллас запланирована на 16:00 по местному времени (18:00 мск) по итогам заседания.
