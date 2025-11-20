https://ria.ru/20251120/brjussel-2056161425.html
Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине
Главы МИД стран ЕС в четверг направляются в Брюссель на заседание Совета по иностранным делам Совета ЕС, где обсудят, в частности, конфликт на Украине и... РИА Новости, 20.11.2025
Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине
Главы МИД стран ЕС обсудят в Брюсселе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке