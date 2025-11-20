В Британии заявили о планах отслеживать российское судно "Янтарь"

ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил, что российское океанографическое судно "Янтарь" будут отслеживать.
В среду министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что "Янтарь" якобы находится рядом с британскими водами к северу от Шотландии. Он сообщил, что распорядился направить британские истребители и фрегат для наблюдения за судном.
"Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания", - сказал Карнс в британском парламенте.
В январе 2025 года в посольстве РФ в Лондоне заявили, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей. До этого Хили заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш, назвав "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.