В Британии заявили о планах отслеживать российское судно "Янтарь" - РИА Новости, 20.11.2025
16:29 20.11.2025
В Британии заявили о планах отслеживать российское судно "Янтарь"
В Британии заявили о планах отслеживать российское судно "Янтарь"
Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил, что российское океанографическое судно "Янтарь" будут отслеживать. РИА Новости, 20.11.2025
в мире
великобритания
россия
лондон
джон хили
нато
великобритания
россия
лондон
в мире, великобритания, россия, лондон, джон хили, нато
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Джон Хили, НАТО
В Британии заявили о планах отслеживать российское судно "Янтарь"

МО Британии заявило о намерении отслеживать океанографическое судно РФ "Янтарь"

© Фото : Министерство обороны ВеликобританииСторожевой катер ВМС Великобритании
Сторожевой катер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Министерство обороны Великобритании
Сторожевой катер ВМС Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил, что российское океанографическое судно "Янтарь" будут отслеживать.
В среду министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что "Янтарь" якобы находится рядом с британскими водами к северу от Шотландии. Он сообщил, что распорядился направить британские истребители и фрегат для наблюдения за судном.
"Мы сделаем так, что судно не сможет выполнять свою миссию беспрепятственно и без отслеживания", - сказал Карнс в британском парламенте.
Посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов и не усугублять кризисные явления на фоне заявлений о слежке британских ВМС за российским океанографическим судном "Янтарь".
В январе 2025 года в посольстве РФ в Лондоне заявили, что обвинения России в якобы шпионаже в проливе Ла-Манш со стороны Великобритании являются вымышленным предлогом для наращивания ВМС и ВВС стран НАТО в регионах Балтийского и Северного морей. До этого Хили заявил о направлении подводной лодки для слежки за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш, назвав "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.
Джон Хили - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Мы видим". Министр обороны Британии обратился с посланием к Путину
19 ноября, 16:13
 
В миреВеликобританияРоссияЛондонДжон ХилиНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
