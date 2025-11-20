Перспективы глобального российского бьюти-бренда обсудили в Ташкенте

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Панельная сессия Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) "Made in Russia: создание глобального бьюти-бренда в новых реалиях" прошла в Ташкенте в рамках международной выставки Beautyworld Central Asia, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"В дискуссии приняли участие представители производителей косметики, ритейл-сетей и лидеры e-commerce. На сессии обсудили ключевые тренды косметических рынков России и Узбекистана, а также пути выстраивания эффективных механизмов кооперации для укрепления позиций российских брендов "Сделано в России" на международной арене. В центре обсуждения была витрина "Красота России" на узбекском Wildberries, запущенная РЭЦ совместно с РВБ в продолжение и масштабирование проекта "Бьюти-бокс "Сделано в России" на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" при участии генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной и генерального директора РВБ Татьяны Ким", - говорится в сообщении.

Проект "Бьюти-бокс "Сделано в России" был запущен главой РЭЦ Вероникой Никишиной совместно с председателем Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации в рамках IV Евразийского женского форума в 2024 году. Проект направлен на поддержку женского предпринимательства и продвижение российской косметики за рубежом в рамках Программы Национальных магазинов "Сделано в России".

Открывая дискуссию, модератор сессии, директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок, отметил: "Мы в РЭЦ уже не первый год осуществляем поддержку российских косметических брендов в части продвижения на внешних рынках через каналы программы национальных магазинов "Сделано в России". Запуск витрины "Красота России" на узбекском сайте Wildberries в октябре этого года стал логичным продолжением нашей работы по масштабированию проекта "Бьюти-бокс "Сделано в России" и нацелен на укрепление торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана".

На витрине "Красота России" представлены товары резидентов программы "Платформа роста" РВБ, среди которых: "Краснополянская косметика", Cha U Kao, Krygina Cosmetics, "Крымская Роза", Botavikos, Honey Mustache, Kisy Beauty, Spring, Touchy, Laba, "Мастерская Олеси Мустаевой", MonoBeauty, Russian beauty guru, Dr.Sadykova, Climtcosmetics и другие.

Павел Фатеев, руководитель группы СНГ направления программы "Платформы роста" РВБ, сообщил: "Мы видим устойчивый рост спроса на бьюти-категорию: по нашей аналитике продажи на Wildberries увеличились на 44% в России и на 54% в Узбекистане. На этом фоне мы совместно с Российским экспортным центром запустили национальную витрину "Сделано в России", и сегодня около 100 российских брендов уже представлены на рынке Узбекистана. Участники "Платформы роста" из Узбекистана также показывают значимый рост оборота на 479%, что подтверждает - у локальных производителей есть потенциал для масштабирования, и наша инфраструктура помогает им двигаться быстрее и увереннее".

О "бьюти-суверенитете" как уникальном торговом предложении рассказала генеральный директор и соосновательница бренда "Краснополянская косметика" Кристина Судеревская: "Бьюти-суверенитет сегодня - это не временный тренд, а новая рыночная реальность. Мы видим, что для российских брендов "локальность" трансформировалась из ограничения в главное УТП. Наша сила - в глубоком понимании потребителя, использовании уникальных местных ресурсов, собственная ферма, производство, технологии, а также способность выстраивать честные и прямые отношения со своей аудиторией".

"E-commerce - один из ключевых драйверов роста. Мы видим, что онлайн-каналы будут занимать всё большую долю рынка, и наша задача - быть среди лидеров этого направления. Помимо digital-развития, M Cosmetic продолжает расширять сеть магазинов, укрепляя позиции в регионах. На сегодняшний день компания занимает третье место в Узбекистане по количеству розничных магазинов, сохраняя лидерство среди дрогери-сетей. В 2026 году мы планируем открыть ещё 25 магазинов, а в перспективе четырёх–пяти лет - выйти на 400+ торговых точек по всей стране", - подчеркнула Диана Данилова, коммерческий директор M Cosmetic.

В сессии также приняла участие Елена Крыгина, генеральный директор KRYGINA Cosmetics.

Комплексная поддержка экспортерам оказывается также через флагманскую цифровую платформу РЭЦ - "Мой экспорт". Мероприятие собрало представителей органов исполнительной власти, институтов развития и глобального рынка электронной торговли, демонстрируя консолидированный подход к решению задач международного продвижения.

Главный сервис - "Подбор маркетплейсов". Он позволяет компаниям бесплатно и быстро найти оптимальные международные и иностранные торговые площадки. Сервис анализирует до 150 маркетплейсов по 30+ параметрам, учитывая специфику товара и экспортную готовность. Также услуги РЭЦ содействуют в размещении товаров в национальных магазинах "Сделано в России" на международных и зарубежных страновых маркетплейсах и в офлайн каналах продаж. Эти магазины действуют под единым брендом, повышая узнаваемость российской продукции. Разместить свою продукцию в национальных магазинах "Сделано в России" можно, подав заявку на услугу "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах". Также платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к таким услугам, как логистический консалтинг, помощь в оформлении разрешительных документов, а также исследование зарубежных рынков.