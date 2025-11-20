Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025
06:14 20.11.2025
Посол России в Индии рассказал об улучшении параметров ракет "Брамос"
Посол России в Индии рассказал об улучшении параметров ракет "Брамос"
Технические параметры ракет "Брамос" постоянно улучшаются, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
Посол России в Индии рассказал об улучшении параметров ракет "Брамос"

Посол Алипов: в Индии совершенствуются технические параметры ракет «БраМос»

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Технические параметры ракет "Брамос" постоянно улучшаются, заявил посол России в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что совместное российско-индийское предприятие "БраМос" – один из наиболее успешных примеров военно-технической кооперации двух стран, сейчас концерн производит широкую номенклатуру боеприпасов, стоящих на вооружении всех видов национальных вооруженных сил.
"Технические параметры ракет постоянно улучшаются. В ближайших планах – создание модернизированной версии, которой смогут оснащаться легкие истребители индийских ВВС", - сказал Алипов.
Дипломат подчеркнул, что вклад этих ракет в обороноспособность страны был по достоинству оценен, в том числе на самом высоком уровне, спрос на продукцию предприятия растет.
