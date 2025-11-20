Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца

САЛЕХАРД, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил на международной конференции AI Journey президенту РФ Владимиру Путину опыт региона по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает правительство региона.

"На международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"), которую посетил президент России, Дмитрий Артюхов выступил с докладом о том, что округ делает для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у северян. Глава региона также рассказал о пилотном проекте по выявлению болезней липидной системы, реализуемом на Ямале совместно со Сбером", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства округа, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности на Ямале, однако этот показатель существенно ниже общероссийского уровня – почти втрое. Уже четвертый год подряд наблюдается устойчивый тренд к снижению смертности благодаря внедрению инновационных технологий диагностики и лечения. Также две трети сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона связаны с нарушением липидного обмена. В связи с этим в регионе начали развивать липидную службу: в крупных городах открылись профильные кабинеты, а врачи-кардиологи прошли обучение.

"Мы на Ямале начали готовить наших врачей – они проходят повышение квалификации уже как липидологи, открыли специализированные кабинеты в больницах. Но главное – в рамках диспансеризации абсолютно бесплатно для жителей добавили дополнительный анализ – углубленное обследование показателей полной липидограммы. В ближайшее время обследуем 100 тысяч человек, в дальнейшем ставим задачу охватить большую часть трудоспособного населения. Стоимость такого анализа для бюджета получилась меньше тысячи рублей, это небольшие деньги. Приобрели оборудование для лабораторий", – цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.