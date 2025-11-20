Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:53 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/bolezn-2056249646.html
Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца
Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца - РИА Новости, 20.11.2025
Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил на международной конференции AI Journey президенту РФ Владимиру Путину опыт региона по борьбе с сердечно-сосудистыми РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T11:53:00+03:00
2025-11-20T11:53:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
владимир путин
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:69:2798:1643_1920x0_80_0_0_713337a909dce823310b093866135700.jpg
https://ria.ru/20251118/artyukhov-2055844363.html
https://ria.ru/20251119/dom-2056080796.html
ямал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735378707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4a2413ffb02a4b40b376b03c3a30a9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, россия, дмитрий артюхов, владимир путин, сбер
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Владимир Путин, Сбер
Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца

Артюхов представил Путину опыт Ямала по борьбе с болезнями сердца

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил на международной конференции AI Journey президенту РФ Владимиру Путину опыт региона по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает правительство региона.
"На международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"), которую посетил президент России, Дмитрий Артюхов выступил с докладом о том, что округ делает для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у северян. Глава региона также рассказал о пилотном проекте по выявлению болезней липидной системы, реализуемом на Ямале совместно со Сбером", - говорится в сообщении.
Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Губернатор Ямала рассказал о развитии авиаотрасли в регионе
18 ноября, 20:46
По данным пресс-службы правительства округа, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности на Ямале, однако этот показатель существенно ниже общероссийского уровня – почти втрое. Уже четвертый год подряд наблюдается устойчивый тренд к снижению смертности благодаря внедрению инновационных технологий диагностики и лечения. Также две трети сердечно-сосудистых заболеваний у жителей региона связаны с нарушением липидного обмена. В связи с этим в регионе начали развивать липидную службу: в крупных городах открылись профильные кабинеты, а врачи-кардиологи прошли обучение.
"Мы на Ямале начали готовить наших врачей – они проходят повышение квалификации уже как липидологи, открыли специализированные кабинеты в больницах. Но главное – в рамках диспансеризации абсолютно бесплатно для жителей добавили дополнительный анализ – углубленное обследование показателей полной липидограммы. В ближайшее время обследуем 100 тысяч человек, в дальнейшем ставим задачу охватить большую часть трудоспособного населения. Стоимость такого анализа для бюджета получилась меньше тысячи рублей, это небольшие деньги. Приобрели оборудование для лабораторий", – цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Кроме того, губернатор сообщил о тестировании GigaDoc – медицинского AI-ассистента от Сбера, который за несколько секунд по видео лица определяет 20 показателей состояния здоровья, включая индекс массы тела, пульс и артериальное давление. Данная технология анализирует данные, отмечает отклонения и рекомендует обратиться к врачу для уточнения состояния. Ямальские специалисты изучают практику применения этого сервиса и готовы участвовать в его дальнейшем развитии, уточняют в правительстве округа.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Почти 80 ямальцев переедут в новые дома из аварийного жилфонда в Муравленко
19 ноября, 18:02
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий АртюховВладимир ПутинСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала