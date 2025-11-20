Рейтинг@Mail.ru
22:39 20.11.2025 (обновлено: 22:42 20.11.2025)
Мирный план США грозит Зеленскому унижением, пишет Bloomberg
© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Предложенный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине грозит унижением Владимиру Зеленскому, который всеми силами пытается противостоять давлению Вашингтона, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Зеленский изо всех сил пытается противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному официальными лицами США", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине
Вчера, 22:04
Как отмечают собеседники агентства на условиях анонимности, Зеленский уже получил сигналы из США о том, что ему следует принять предложение Вашингтона с учетом поддержки плана американским президентом Дональдом Трампом.
Одновременно Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением, требующим уволить главу своего офиса Андрея Ермака на фоне громкого коррупционного скандала под угрозой получить парламентский кризис в случае отказа, добавили источники Блумберг.
Американский портал Axios, ссылаясь как на российские, так и американские источники, ранее сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. По данным портала, пока остается неясным, как к этому плану отнесется Киев и его европейские союзники.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В МИД Нидерландов оценили новый план США по урегулированию на Украине
