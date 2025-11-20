Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 20.11.2025 (обновлено: 17:16 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/bespilotnik-2056370230.html
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину в Новой Каховке Херсонской области, два человека ранены, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:01:00+03:00
2025-11-20T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056375398_82:263:958:756_1920x0_80_0_0_fb154fdd8b588a36a2762243e2052332.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056375398_0:104:962:825_1920x0_80_0_0_cfe9eb56332512f37ddd4c3055ebcb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину

© Фото : Владимир Оганесов/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Владимир Оганесов/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину в Новой Каховке Херсонской области, два человека ранены, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.
"Вражеский беспилотник атаковал гражданский легковой автомобиль. Жестокая и абсолютно бессмысленная атака. По предварительной информации, двое местных жителей получили ранения", - написал Оганесов в своем Telegram-канале.
По его словам, машина не имела ни малейшего отношения к военной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала