https://ria.ru/20251120/bespilotnik-2056370230.html
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину в Новой Каховке Херсонской области, два человека ранены, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:01:00+03:00
2025-11-20T17:01:00+03:00
2025-11-20T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056375398_82:263:958:756_1920x0_80_0_0_fb154fdd8b588a36a2762243e2052332.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056375398_0:104:962:825_1920x0_80_0_0_cfe9eb56332512f37ddd4c3055ebcb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Новой Каховке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину