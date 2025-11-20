Суд в Белоруссии огласит приговор пособнику фашистов

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в четверг огласит приговор по уголовному делу в отношении пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Александра Ермольчика, обвиненного посмертно в геноциде белорусского народа, сообщила пресс-служба суда.

"Двадцатого ноября в 10.00 (совпадает с мск) Верховный суд Республики Беларусь огласит приговор по уголовному делу по обвинению Ермольчика Александра Михайловича, 1915 года рождения, умершего в 1984 году, в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 уголовного кодекса "геноцид", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда.

В конце августа генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд уголовное дело по обвинению руководителя подразделения вспомогательной полиции Ермольчика в геноциде. Суд начал рассматривать дело 20 октября. В истории суверенной Белоруссии это пятое направленное в суд уголовное дело в отношении пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно убил не менее 246 человек, в том числе не менее 37 детей, а также покушался на убийство еще не менее восьми человек. В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика.

Данное уголовное дело было выделено из дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в отдельное, специальное производство: после окончания войны Ермольчик проживал под другой фамилией в ФРГ , где и умер в 1984 году.

В генпрокуратуре Белоруссии ранее заявили, что следственной группой генпрокуратуры собраны неопровержимые доказательства, содержащиеся в 20 томах уголовного дела и подтверждающие участие Ермольчика в уничтожении мирного населения лично либо через дачу приказов своим подчиненным.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.

В 2024 году в Белоруссии были вынесены обвинительные приговоры участникам сожжения Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, они были обвинены в геноциде народа Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны. Приговор был вынесен без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых.

В марте 2025 года Верховный суд Белоруссии постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, но не назначил наказание ввиду смерти обвиняемого. Аналогичное решение суд принял 17 октября по делу против уже умершего командира первой роты 118-го (украинского) батальона охранной полиции Осипа Винницкого.