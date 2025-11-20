Рейтинг@Mail.ru
Суд в Белоруссии огласит приговор пособнику фашистов
01:02 20.11.2025
Суд в Белоруссии огласит приговор пособнику фашистов
2025-11-20T01:02:00+03:00
2025-11-20T01:02:00+03:00
в мире
белоруссия
германия
минск
владимир катрюк
белоруссия
германия
минск
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827010911_494:63:2672:1697_1920x0_80_0_0_91ad8d773a14e707c7e4a7ca6d778576.jpg
1920
1920
true
в мире, белоруссия, германия, минск, владимир катрюк
В мире, Белоруссия, Германия, Минск, Владимир Катрюк
Суд в Белоруссии огласит приговор пособнику фашистов

В Белоруссии огласят приговор пособнику фашистов Ермольчику по делу о геноциде

Верховный суд Республики Беларусь
 Верховный суд Республики Беларусь
Верховный суд Республики Беларусь. Архивное фото
Верховный суд Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в четверг огласит приговор по уголовному делу в отношении пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны Александра Ермольчика, обвиненного посмертно в геноциде белорусского народа, сообщила пресс-служба суда.
"Двадцатого ноября в 10.00 (совпадает с мск) Верховный суд Республики Беларусь огласит приговор по уголовному делу по обвинению Ермольчика Александра Михайловича, 1915 года рождения, умершего в 1984 году, в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 уголовного кодекса "геноцид", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда.
Семен Серафимович - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде
28 марта, 10:02
В конце августа генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд уголовное дело по обвинению руководителя подразделения вспомогательной полиции Ермольчика в геноциде. Суд начал рассматривать дело 20 октября. В истории суверенной Белоруссии это пятое направленное в суд уголовное дело в отношении пособника нацистов в годы Великой Отечественной войны.
Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно убил не менее 246 человек, в том числе не менее 37 детей, а также покушался на убийство еще не менее восьми человек. В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика.
Данное уголовное дело было выделено из дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в отдельное, специальное производство: после окончания войны Ермольчик проживал под другой фамилией в ФРГ, где и умер в 1984 году.
В генпрокуратуре Белоруссии ранее заявили, что следственной группой генпрокуратуры собраны неопровержимые доказательства, содержащиеся в 20 томах уголовного дела и подтверждающие участие Ермольчика в уничтожении мирного населения лично либо через дачу приказов своим подчиненным.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
Александр Бастрыкин: все нацистские преступники должны быть установлены
22 марта 2021, 09:00
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
В 2024 году в Белоруссии были вынесены обвинительные приговоры участникам сожжения Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, они были обвинены в геноциде народа Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны. Приговор был вынесен без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых.
В марте 2025 года Верховный суд Белоруссии постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, но не назначил наказание ввиду смерти обвиняемого. Аналогичное решение суд принял 17 октября по делу против уже умершего командира первой роты 118-го (украинского) батальона охранной полиции Осипа Винницкого.
Генеральная прокуратура Белоруссии планирует в ближайшее время направить в Верховный суд еще два уголовных дела нацистских преступников, действовавших в период Великой Отечественной войны, сообщал 13 ноября начальник управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Валерий Толкачев.
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед на церемонии открытия единого памятного знака жертвам геноцида белорусского народа Древо жизни в Могилеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Генпрокурор Белоруссии рассказал о масштабах преступлений фашистов
21 июня, 17:39
 
В мире, Белоруссия, Германия, Минск, Владимир Катрюк
 
 
