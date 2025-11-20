Рейтинг@Mail.ru
12:08 20.11.2025 (обновлено: 16:11 20.11.2025)
На Западе раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
На Западе раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
в мире
украина
киев
рустем умеров
тимур миндич
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
На Западе раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова

BZ: бегство Умерова с Украины вызывает нервозность в Киеве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Продление командировки главы украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Украины Рустема Умерова нервирует представителей киевской элиты, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Политический кризис, потрясающий Украину с начала так называемого скандала Миндича, приобрел новое взрывоопасное измерение. <…> Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты", — говорится в материале.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В деле о коррупции на Украине появилось имя Умерова
19 ноября, 12:09
Издание отмечает, что бегство Умерова также подогревает слухи о его причастности к коррупционному скандалу на Украине.
В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье. Умеров на прошлой неделе отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар.
Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты для войск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Угроза изнутри". На Западе выступили с жестким предупреждением Зеленскому
19 ноября, 19:24

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории России.
Владимир Зеленский во время визита в Конгресс депутатов Испании в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости из-за скандала на Украине
18 ноября, 14:45
 
