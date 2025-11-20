На Западе раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Продление командировки главы украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Украины Рустема Умерова нервирует представителей киевской элиты, пишет немецкое издание Berliner Zeitung

"Политический кризис, потрясающий Украину с начала так называемого скандала Миндича , приобрел новое взрывоопасное измерение. <…> Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты", — говорится в материале.

Издание отмечает, что бегство Умерова также подогревает слухи о его причастности к коррупционному скандалу на Украине.

В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье. Умеров на прошлой неделе отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар

Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко . По данным украинского издания " Страна.ua ", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты для войск.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу , которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.