На Западе раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Продление командировки главы украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министра обороны Украины Рустема Умерова нервирует представителей киевской элиты, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Политический кризис, потрясающий Украину с начала так называемого скандала Миндича, приобрел новое взрывоопасное измерение. <…> Рустем Умеров остается за границей. Его длительное отсутствие вызывает нервозность среди киевской элиты", — говорится в материале.
В деле о коррупции на Украине появилось имя Умерова
19 ноября, 12:09
Издание отмечает, что бегство Умерова также подогревает слухи о его причастности к коррупционному скандалу на Украине.
В понедельник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Умеров на фоне слухов о причастности к резонансному коррупционному скандалу продлил свою зарубежную командировку, которая должна была завершиться в воскресенье. Умеров на прошлой неделе отправился в Стамбул с официальным визитом, а после — в Катар.
Ранее прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявлял, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, являющийся фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики, оказывал преступное влияние на Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. По данным украинского издания "Страна.ua", Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты для войск.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории России.