Захарова рассказала о попытках НАТО помешать России на Балтике - РИА Новости, 20.11.2025
12:03 20.11.2025 (обновлено: 14:42 20.11.2025)
Захарова рассказала о попытках НАТО помешать России на Балтике
в мире, россия, европа, финляндия, мария захарова, нато, балтийское море
В мире, Россия, Европа, Финляндия, Мария Захарова, НАТО, Балтийское море
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В НАТО хотят максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России в Балтике, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Балтика долгое время была пространством многопланового эффективного сотрудничества, в рамках которого возникающие в регионе проблемы решались исключительно мирными средствами. <...> Сейчас усилиями государств Североатлантического блока эта часть Европы превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась в результате вступления в НАТО Финляндии и Швеции", — сказала она в интервью РИА Новости.
Дипломат напомнила, что в 2025 году альянс запустил миссию "Балтийский часовой", через которую пытается установить свои правила судоходства. В НАТО давно хотят превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, но этим планам не суждено сбыться, отметила Захарова.
«
"Россия была и будет оставаться полноправным участником балтийского сообщества", — добавила она.
Представитель МИД также заявила об активной милитаризации региона и его накачке коалиционными силами со стороны НАТО. При этом страны альянса не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации.
В связи с этим Россия будет использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов страны, подчеркнула Захарова.
