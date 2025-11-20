Рейтинг@Mail.ru
"Авито" активно вкладывает средства в социальные проекты
20.11.2025
https://ria.ru/20251120/avito-2056303691.html
"Авито" активно вкладывает средства в социальные проекты
2025
авито
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Авито" активно вкладывает средства в социальные проекты - за последние три года она направила на эти цели почти 2 миллиарда рублей, заявил управляющий партнер компании Сергей Пивень на форуме "Технологии Добра".
"Философия "Авито" в том, чтобы умножать помощь. За последние три года компания перечислила на соцпроекты почти 2 миллиарда рублей", - сказал он.
Свою социальную роль компания оценивает на трех уровнях: дает пользователям возможность экономить и улучшать жизненные условия, создает цифровую инфраструктуру добрых дел и вовлекает аудиторию в благотворительность.
"Своим функционированием "Авито" уже выполняет социальную роль. В частности, наши пользователи сэкономили около 72 миллиардов рублей на покупке детских товаров через платформу за три года. Также мы работаем с 30 фондами и НКО и создали удобную инфраструктуру для целевой помощи каждому из них", – отметил Пивень.
Сейчас на платформе работает раздел #яПомогаю, в который входят все экологические и социальные механики: помощь фондам, передача инвентаря отряду "ЛизаАлерт", поддержка в кризисных ситуациях.
