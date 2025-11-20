Рейтинг@Mail.ru
Пивень: "Авито" – это соцплатформа, объединяющая людей с помощью технологий - РИА Новости, 20.11.2025
14:00 20.11.2025 (обновлено: 14:07 20.11.2025)
Пивень: "Авито" – это соцплатформа, объединяющая людей с помощью технологий
Пивень: "Авито" – это соцплатформа, объединяющая людей с помощью технологий - РИА Новости, 20.11.2025
Пивень: "Авито" – это соцплатформа, объединяющая людей с помощью технологий
Платформа "Авито" перечислила за последние три года различным благотворительным фондам почти 2 миллиарда рублей, сообщил управляющий партнер "Авито" Сергей... РИА Новости, 20.11.2025
Пивень: "Авито" – это соцплатформа, объединяющая людей с помощью технологий

Сергей Пивень: "Авито" – это платформа, объединяющая людей с помощью технологий

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Платформа "Авито" перечислила за последние три года различным благотворительным фондам почти 2 миллиарда рублей, сообщил управляющий партнер "Авито" Сергей Пивень на форуме "Технологии Добра" в Москве.
Форум для представителей НКО, госструктур, бизнеса и ИТ-экспертов был посвящен цифровым решениям в сфере благотворительности.
"Философия "Авито" в том, чтобы умножать помощь", - рассказал управляющий партнер "Авито" Сергей Пивень.
Он добавил, что тема благотворительности для компании очень важна.
"Авито" – это большая технологическая платформа. Ее можно даже назвать социальной платформой. Наша миссия – помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Наши пользователи помогают нам реализовать нашу социальную миссию, а мы помогаем им в том же с помощью технологий. С помощью технологий мы объединяем людей", – сказал Пивень.
По его словам, свою социальную роль компания оценивает на трех уровнях. Во-первых, самим своим функционированием платформа уже выполняет определенную социальную функцию. Так, за последние три года российские семьи смогли сэкономить порядка 72 миллиардов рублей только на детских товарах.
Во-вторых, компания занимается созданием удобной инфраструктуры вовлечения пользователей в благотворительную деятельность.
"У любого пользователя есть удобный механизм. Мы называем это "Знак добра", когда он может перечислить от 100 рублей любому из 30 фондов. Но сразу скажу, что порядка 46% пожертвований идет в детские фонды", - пояснил Пивень.
Кроме того, за последние 18 лет пользователи платформы смогли помочь предотвратить выброс 237 миллионов тонн CO2 (оксид углерода) в атмосферу, сберегли 108 миллиардов кубических метров воды, сэкономили 950 миллиардов киловатт-часов электроэнергии тем, что они дают вторую жизнь вещам.
Наконец, третий уровень — это помощь фондам и НКО непосредственно со стороны компании. За три года это почти 2 миллиарда рублей.
Все экологические и социальные механики "Авито" собраны в разделе "яПомогаю".
При этом "Авито" тщательно проверяет НКО, с которыми работает, поскольку перечисляет не только собственные средства, но и средства своих пользователей, отметил Пивень.
В качестве хорошего примера управляющий партнер назвал сотрудничество с отрядом "Лиза Алерт" в поиске пропавших с использованием ресурсов платформы. С 2021 года было оставлено более 3 тысяч заявок на передачу инвентаря и оборудования для отряда "Лиза Алерт" и собрано более 30 миллионов рублей на его приобретение. На собранные средства куплено, в том числе три штабных автомобиля. А сама компания помогает поисковикам оплачивать жилье для отдыха во время выездных поисков.
Особое внимание "Авито" уделяет помощи населению в кризисных ситуациях.
"Кризисы были и будут происходить всегда, и это момент истины для компании в плане ее реакции, вовлеченности, готовности. Например, во время паводков в Оренбурге быстро организовали бесплатную передачу необходимых товаров в адрес волонтеров Красного креста и жителей региона. Аналогичную механику мы запустили в прошлом августе в Курской и Белгородской областях. Жители этих регионов сэкономили на покупке товаров более 500 миллионов рублей в рамках этой акции. А во время разлива мазута в Анапе "Авито" предоставил тяжелую технику, которая существенно облегчила работу волонтеров по ликвидации последствий аварии", — поделился Пивень.
 
АвитоМоскваОренбургБелгородская областьТехнологииБлаготворительностьКрасный Крест
 
 
