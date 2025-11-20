Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили шесть атак из Гришино на Красноармейск - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 20.11.2025 (обновлено: 12:50 20.11.2025)
Российские военные отразили шесть атак из Гришино на Красноармейск
Российские военные отразили шесть атак из Гришино на Красноармейск
Бойцы группировки "Центр" отбили шесть украинских атак в направлении Красноармейска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2025
Российские военные отразили шесть атак из Гришино на Красноармейск

Российские военные отразили 6 атак из Гришино на Красноармейск за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" отбили шесть украинских атак в направлении Красноармейска, сообщило Минобороны.
"Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали 30 боевиков и бронеавтомобиль "Казак".
В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии уничтожают заблокированные формирования ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских военных населенного пункта Ровное, отметили в министерстве. Четверо боевиков сдались в плен.
В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

За сутки на этом направлении российская армия уничтожила до 180 боевиков, четыре бронетранспортера, пять ББМ, четыре пикапа и два артиллерийских орудия.
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
