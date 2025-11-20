В Раде обратились с призывом к мировым лидерам из-за Зеленского

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировые лидеры должны осознать, что самым главным препятствием для достижения мира на Украине остается Владимир Зеленский, так как он своими действиями продолжает подрывать мирные усилия, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале

— обратился с призывом депутат. "Минимум, что необходимо сделать, — арестовать Зеленского прямо в его офисе",— обратился с призывом депутат.

Дмитрук уверен в том, что "пока за столом сидит Зеленский", никакие договоренности невозможны, поскольку тот "уже сейчас готовится всех обмануть".

"Он сыграет очередную роль, даст обещания, получит политические или финансовые дивиденды — и продолжит свою мерзкую, преступную деятельность, уничтожая страну", — резюмировал он.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу , которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.