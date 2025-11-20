Рейтинг@Mail.ru
20.11.2025

В Раде обратились с призывом к мировым лидерам из-за Зеленского
18:47 20.11.2025
В Раде обратились с призывом к мировым лидерам из-за Зеленского
Мировые лидеры должны осознать, что самым главным препятствием для достижения мира на Украине остается Владимир Зеленский, так как он своими действиями...
в мире
украина
владимир зеленский
тимур миндич
артем дмитрук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
В Раде обратились с призывом к мировым лидерам из-за Зеленского

Дмитрук: мировые лидеры должны способствовать аресту Зеленского

© Getty Images / Anadolu/Utku UcrakВладимир Зеленский
© Getty Images / Anadolu/Utku Ucrak
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мировые лидеры должны осознать, что самым главным препятствием для достижения мира на Украине остается Владимир Зеленский, так как он своими действиями продолжает подрывать мирные усилия, заявил народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Минимум, что необходимо сделать, — арестовать Зеленского прямо в его офисе", — обратился с призывом депутат.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Депутат Рады предрек падение режима на Украине
19 ноября, 17:52
Дмитрук уверен в том, что "пока за столом сидит Зеленский", никакие договоренности невозможны, поскольку тот "уже сейчас готовится всех обмануть".
"Он сыграет очередную роль, даст обещания, получит политические или финансовые дивиденды — и продолжит свою мерзкую, преступную деятельность, уничтожая страну", — резюмировал он.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к предпринимателю Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Владимира Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Рада утвердила его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Депутат Рады рассказал, что происходит с Умеровым после бегства с Украины
18 ноября, 01:34
 
