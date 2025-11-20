https://ria.ru/20251120/arest-2056240201.html
В Севастополе арестовали начальника военного представительства Минобороны
В Севастополе арестовали начальника военного представительства Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
В Севастополе арестовали начальника военного представительства Минобороны
Начальник 960-го военного представительства МО РФ подозревается в получении взятки и превышении полномочий за приемку некачественно выполненного ремонта корабля
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Начальник 960-го военного представительства МО РФ подозревается в получении взятки и превышении полномочий за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота в рамках госконтракта, суд в Севастополе арестовал его на два месяца, сообщила пресс-служба управления ФСБ Крыма и Севастополя.
УФСБ России
по Республике Крым
и городу Севастополю
во взаимодействии с УФСБ России по Черноморскому флоту пресечена противоправная деятельность начальника 960-го военного представительства министерства обороны Российской Федерации, который подозревается в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий, говорится в сообщении пресс-службы.
Установлено, что подозреваемый вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного ремонта корабля Черноморского флота в рамках государственных контрактов. Отсутствие со стороны начальника военного представительства контроля качества работ и применяемых материалов повлекло причинение материального ущерба государству на сумму более 8 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.
"Севастопольским гарнизонным военным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе.
В отношении начальника военного представительства Военным следственным управлением СК
РФ по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290, пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.