Жительницу Алтая осудили на 16 лет за перевод денег военному ВСУ

БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края осуждена на 16 лет колонии за перевод денег бойцу вооруженных сил Украины, ее признали виновной в госизмене, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.

"Жительница города Бийска, 1983 года рождения, осуществила перевод денежных средств в размере более 360 тысяч рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ, тем самым оказала финансовую помощь иностранному государству, иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".