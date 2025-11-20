https://ria.ru/20251120/altay-2056208013.html
Жительницу Алтая осудили на 16 лет за перевод денег военному ВСУ
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края осуждена на 16 лет колонии за перевод денег бойцу вооруженных сил Украины, ее признали виновной в госизмене, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
"Жительница города Бийска, 1983 года рождения, осуществила перевод денежных средств в размере более 360 тысяч рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ, тем самым оказала финансовую помощь иностранному государству, иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
"Судом обвиняемая признана виновной и приговорена к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима. За совершение государственной измены предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в УФСБ.