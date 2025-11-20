Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Алтая осудили на 16 лет за перевод денег военному ВСУ
09:37 20.11.2025 (обновлено: 09:46 20.11.2025)
Жительницу Алтая осудили на 16 лет за перевод денег военному ВСУ
Жительницу Алтая осудили на 16 лет за перевод денег военному ВСУ - РИА Новости, 20.11.2025
Жительницу Алтая осудили на 16 лет за перевод денег военному ВСУ
Жительница Алтайского края осуждена на 16 лет колонии за перевод денег бойцу вооруженных сил Украины, ее признали виновной в госизмене, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2025
происшествия, алтайский край, россия, республика алтай
Происшествия, Алтайский край, Россия, Республика Алтай
Жительницу Алтая осудили на 16 лет за перевод денег военному ВСУ

Жительницу Алтая осудили на 16 лет колонии за перевод денег военному ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
БАРНАУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края осуждена на 16 лет колонии за перевод денег бойцу вооруженных сил Украины, ее признали виновной в госизмене, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
"Жительница города Бийска, 1983 года рождения, осуществила перевод денежных средств в размере более 360 тысяч рублей на банковский счет, используемый военнослужащими ВСУ, тем самым оказала финансовую помощь иностранному государству, иностранной организации и их представителям в деятельности, направленной против безопасности России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена".
"Судом обвиняемая признана виновной и приговорена к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима. За совершение государственной измены предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в УФСБ.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Жителя Брянска осудили за отправку ВСУ видео расположения ПВО
12 ноября, 14:00
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссияРеспублика Алтай
 
 
