Госдума направит Мишустину обращение по ситуации с активами ЦБ
13:01 20.11.2025
Госдума направит Мишустину обращение по ситуации с активами ЦБ
Госдума направит Мишустину обращение по ситуации с активами ЦБ
Обращение Госдумы по вопросу разработки ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России будет направлено председателю...
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Госдума направит Мишустину обращение по ситуации с активами ЦБ

Обращение ГД по мерам в случае хищения ЕС активов ЦБ направят Мишустину

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Обращение Госдумы по вопросу разработки ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России будет направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в четверг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг приняла постановление об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России.
"Сегодня же наше обращение будет незамедлительно направлено председателю правительства, и мы надеемся, что наши коллеги в правительстве Российской Федерации сделают все, чтобы выработать план ответных действий, мер в том случае, если посягнут на наши активы в Европе", - сказал он на пленарном заседании.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
