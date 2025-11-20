https://ria.ru/20251120/aktivy-2056275225.html
Госдума направит Мишустину обращение по ситуации с активами ЦБ
Госдума направит Мишустину обращение по ситуации с активами ЦБ - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума направит Мишустину обращение по ситуации с активами ЦБ
Обращение Госдумы по вопросу разработки ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России будет направлено председателю... РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Обращение Госдумы по вопросу разработки ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России будет направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в четверг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
в четверг приняла постановление об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину
о разработке ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России.
"Сегодня же наше обращение будет незамедлительно направлено председателю правительства, и мы надеемся, что наши коллеги в правительстве Российской Федерации сделают все, чтобы выработать план ответных действий, мер в том случае, если посягнут на наши активы в Европе", - сказал он на пленарном заседании.