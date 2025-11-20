Рейтинг@Mail.ru
ЕС опасается проводить экспроприацию активов России де-юре, заявили в ГД - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/aktivy-2056274594.html
ЕС опасается проводить экспроприацию активов России де-юре, заявили в ГД
ЕС опасается проводить экспроприацию активов России де-юре, заявили в ГД - РИА Новости, 20.11.2025
ЕС опасается проводить экспроприацию активов России де-юре, заявили в ГД
Европейский союз (ЕС) опасается проводить экспроприацию российских активов де-юре, ее планируют провести де-факто, говорится в обращении Госдумы к председателю... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:57:00+03:00
2025-11-20T12:57:00+03:00
россия
украина
михаил мишустин
госдума рф
евросоюз
euroclear
экономика
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/37/1551843730_83:350:2946:1961_1920x0_80_0_0_3b6d2027976667c37e4f56a56a372700.jpg
https://ria.ru/20251009/aktivy-2047273551.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/37/1551843730_576:270:2831:1961_1920x0_80_0_0_f39ec67255e61829ba61630605eefa00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, евросоюз, euroclear, экономика, замороженные российские активы
Россия, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Евросоюз, Euroclear, Экономика, Замороженные российские активы
ЕС опасается проводить экспроприацию активов России де-юре, заявили в ГД

Госддума: ЕС планирует провести экспроприацию российских активов де-факто

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Европейский союз (ЕС) опасается проводить экспроприацию российских активов де-юре, ее планируют провести де-факто, говорится в обращении Госдумы к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Европейским союзом решения о хищении российских активов.
"Брюссель намерен использовать заблокированные в бельгийском депозитарии Euroclear средства Центрального банка Российской Федерации в качестве обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине. Опасаясь проводить экспроприацию этих денег де-юре, ее планируют провести де-факто", - сказано в обращении, которое Госдума приняла в четверг.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Европарламент призвал ЕС использовать все активы России для кредита Украине
9 октября, 14:01
 
РоссияУкраинаМихаил МишустинГосдума РФЕвросоюзEuroclearЭкономикаЗамороженные российские активы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала