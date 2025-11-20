Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, чем грозит ЕС попытка украсть российские активы
20.11.2025
В Госдуме рассказали, чем грозит ЕС попытка украсть российские активы
В Госдуме рассказали, чем грозит ЕС попытка украсть российские активы
В Госдуме рассказали, чем грозит ЕС попытка украсть российские активы

Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новая попытка Евросоюза украсть активы России подрывает его имидж как эмитента евро, который является резервной валютой, и ведет к утрате доверия к западным институтам, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Евросоюз в настоящее время обсуждает новый кредит Украине "на основе" замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". Точная схема финансирования кредита еще разрабатывается. Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет.
"Подобные незаконные действия Европейского союза - и даже просто обсуждение их возможности - подрывают имидж ЕС как юрисдикции и эмитента одной из резервных валют, ведут к утрате доверия к западным институтам в целом", - сказано в документе.
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
25 октября, 07:18
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
