В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Конфискация российских активов в Евросоюзе не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Конфискация российских активов - под каким бы хитроумным прикрытием она ни осуществлялась - не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав", - сказано в обращении.