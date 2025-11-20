Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/aktivy-2056270921.html
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы
Конфискация российских активов в Евросоюзе не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав, говорится в обращении Госдумы к... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:49:00+03:00
2025-11-20T12:49:00+03:00
россия
украина
михаил мишустин
госдума рф
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251025/es-2050528167.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, замороженные российские активы, экономика
Россия, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России, Замороженные российские активы, Экономика
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы

Госдума назвала конфискацию активов в ЕС нарушением суверенных прав России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Конфискация российских активов в Евросоюзе не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав, говорится в обращении Госдумы к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Депутаты отметили, что ЕС намерен использовать в бельгийском депозитарии Euroclear средства ЦБ РФ в качестве обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине.
"Конфискация российских активов - под каким бы хитроумным прикрытием она ни осуществлялась - не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав", - сказано в обращении.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
25 октября, 07:18
 
РоссияУкраинаМихаил МишустинГосдума РФЕвросоюзEuroclearСанкции в отношении РоссииЗамороженные российские активыЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала