https://ria.ru/20251120/aktivy-2056270921.html
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы
Конфискация российских активов в Евросоюзе не может восприниматься иначе как нарушение российских суверенных прав, говорится в обращении Госдумы к... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:49:00+03:00
2025-11-20T12:49:00+03:00
2025-11-20T12:49:00+03:00
россия
украина
михаил мишустин
госдума рф
евросоюз
euroclear
санкции в отношении россии
замороженные российские активы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20251025/es-2050528167.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, михаил мишустин, госдума рф, евросоюз, euroclear, санкции в отношении россии, замороженные российские активы, экономика
Россия, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Евросоюз, Euroclear, Санкции в отношении России, Замороженные российские активы, Экономика
В Госдуме прокомментировали намерения ЕС конфисковать российские активы
Госдума назвала конфискацию активов в ЕС нарушением суверенных прав России