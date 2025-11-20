Рейтинг@Mail.ru
ГД предложила подготовить план ответных мер на экспроприацию активов - РИА Новости, 20.11.2025
12:47 20.11.2025
ГД предложила подготовить план ответных мер на экспроприацию активов
ГД предложила подготовить план ответных мер на экспроприацию активов
Госдума предлагает правительству и Банку России заранее подготовить предложения по ответным мерам РФ на случай экспроприации Евросоюзом российских активов,... РИА Новости, 20.11.2025
экономика, россия, брюссель, украина, михаил мишустин, госдума рф, euroclear
Экономика, Россия, Брюссель, Украина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Euroclear
ГД предложила подготовить план ответных мер на экспроприацию активов

ГД предложила подготовить план ответных мер на экспроприацию активов РФ

Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума предлагает правительству и Банку России заранее подготовить предложения по ответным мерам РФ на случай экспроприации Евросоюзом российских активов, следует из обращения нижней палаты Федерального собрания к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Депутаты отметили, что Брюссель намерен использовать в бельгийском депозитарии Euroclear средства ЦБ РФ в качестве обеспечения так называемого "репарационного кредита" Украине.
"Государственная Дума обращается к Вам, уважаемый Михаил Владимирович, с предложением заблаговременной подготовки правительством Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации плана ответных действий Российской Федерации в случае принятия Европейским союзом этого решения", - говорится в обращении Госдумы по вопросу разработки плана ответных мер в случае принятия Евросоюзом решения о хищении российских активов.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Минфин подготовил ответ на случай конфискации российских активов
