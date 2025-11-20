МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси рассказал, что у него нет дома.
Ранее Спейси сообщал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки.
"Я живу в отелях, снимаю жилье, я езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома", - рассказал Спейси в интервью британской газете Telegraph.
В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.
Сам актер заявлял, что его мир рухнул, когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
