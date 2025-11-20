Рейтинг@Mail.ru
18:44 20.11.2025 (обновлено: 19:40 20.11.2025)
Кевин Спейси рассказал, что у него нет дома
Голливудский актер Кевин Спейси рассказал, что он практически бездомный

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Голливудский актер Кевин Спейси рассказал, что у него нет дома.
Ранее Спейси сообщал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки.
Павел Деревянко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Суд взыскал с актера Деревянко более 13 миллионов рублей долга
18 ноября, 18:31
"Я живу в отелях, снимаю жилье, я езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома", - рассказал Спейси в интервью британской газете Telegraph.
В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.
Сам актер заявлял, что его мир рухнул, когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что несмотря на снятые обвинения двухкратный обладатель премии "Оскар" с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.
Олег Фомин. Кадр из фильма Весьегонская волчица - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Актера Олега Фомина внесли в базу сайта "Миротворец"
19 ноября, 07:50
 
