Андрей Акимов: "Аэроэкспресс" перевез больше человек, чем население России

Первые аэроэкспрессы появились в Москве 20 лет назад и уже стали привычным транспортом, который везет пассажиров в аэропорты и обратно. За эти годы поезда проехали расстояние в 100 раз длиннее, чем от Земли до Луны, говорит гендиректор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов. В интервью РИА Новости он рассказал, почему перестали ходить экспрессы в аэропорт "Внуково", будут ли новые маршруты у поездов и автобусов, и что будет с ценами на билеты. Беседовали Надежда Проскура и Надежда Фролова.

— Сколько пассажиров "Аэроэкспресс" перевез за все время работы, и сколько километров проехали ваши поезда и автобусы?

— В 2025 году "Аэроэкспрессу" исполнилось 20 лет. Символично, что за это время мы перевезли более 200 миллионов пассажиров: 190 миллионов человек на поездах и 10 миллионов на экспресс-автобусах. Это больше, чем все население России.

Если посмотреть на показатели в разрезе аэропортов, то пальма первенства принадлежит "Домодедово": до аэропорта и обратно мы перевезли 87,2 миллиона человек. На втором месте — "Шереметьево", пассажиропоток на этом направлении составил 75,8 миллиона пассажиров.

Поезда "Аэроэкспресс" совершают 152 рейса в день, экспресс-автобусы — 532. Для того, чтобы они привозили путешественников к стойкам регистрации вовремя, а пунктуальность графика сейчас составляет более 99%, у нас работают более 850 человек. Это диспетчеры, водители автобусов, работники депо, IT-специалисты, сотрудники службы безопасности, кассиры, специалисты по автоматизированным системам управления, механики, инженеры, и, конечно, локомотивные бригады.

За 20 лет наши поезда проехали более 41 миллиона километров — это в 100 с небольшим раз больше, чем расстояние от Земли до Луны. Автобусы же с момента своего запуска отъездили 21,3 миллиона километров.

— Планируете ли закупать новые поезда?

— На сегодняшний день наш парк полностью покрывает потребности. У "Аэроэкспресса" 18 современных поездов: 11 двухэтажных составов и семь одноэтажных, их разрабатывали специально для нас на Демиховском машиностроительном заводе. Это не универсальные поезда, а буквально "пошитые на заказ" под запросы тех, кто едет в аэропорт.

Каждый день 14 поездов выходят на линию, еще четыре находятся на техническом обслуживании. Такая расстановка позволяет работать четко, без перебоев.

— Нет ли проблем с обслуживанием парка швейцарских поездов Stadler и комплектующими для них?

— Благодаря государственной поддержке и программам импортозамещения мы смогли выстроить устойчивую модель поставок. Серьёзных проблем с обслуживанием двухэтажных поездов сегодня нет: порядка 90% расходных материалов – отечественного производства. Причем на эту схему мы вышли еще несколько лет назад, и уже успели убедиться, что использование российских аналогов на качество не влияет.

— Почему вы ушли с маршрута в аэропорт "Внуково"? Останетесь ли работать на маршрутах в "Шереметьево" и "Домодедово"?

— Уход с маршрута до "Внуково" был взвешенным и логичным шагом. "Аэроэкспресс" — неотъемлемая часть транспортной системы Москвы, и мы работаем в тесной связке с городом. Когда на этом направлении появилась ветка метро, это стало важным событием в развитии всей транспортной инфраструктуры столицы. Для нас в этой ситуации единственно верным решением было передать пассажиропоток в надежные руки города. И сделать это максимально "бесшовно" и удобно для пассажиров.

Что касается аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово", здесь мы не просто остаемся, а продолжаем активно развиваться. Мы добавляем новые остановки, запускаем дополнительные маршруты (например, экспресс-автобусы, которые теперь ходят в терминал D аэропорта "Шереметьево"), расширяем сервисы — все это делаем с учетом реальной транспортной картины и запросов пассажиров.

— Какие новейшие технологии уже применяет "Аэроэкспресс" и какие планирует в будущем?

— Биометрическая система оплаты проезда работает в "Аэроэкспрессе" с 2023 года. Сегодня это один из самых технологичных и быстрых способов оплаты поездки: достаточно просто взглянуть в камеру на турникете. Не нужно доставать телефон, искать билет или нырять в кошелек за банковской картой. Сервис доступен на железнодорожных маршрутах в "Шереметьево" и "Домодедово".

Что касается нововведений, в 2026 году планируем внедрить AI-ассистента в мобильное приложение "Аэроэкспресс" — запустить умного помощника, который быстро сформирует справку о нас, покажет расписание, предложит оптимальный тариф и поможет купить билет.

У него будет функция распознавания речи: пассажир сможет проговорить свой запрос, например, на покупку билета на экспресс-автобус в "Шереметьево", а приложение само пройдет все этапы оформления, останется лишь подтвердить удобный способ оплаты. По сути, билет можно будет купить в одно касание. Также пассажиры смогут оставлять обращения в компанию, что позволит разгрузить форму обратной связи.

— Есть ли в планах запуск автобусных маршрутов с других станций метро?

— Пассажиры часто спрашивают, не появятся ли новые маршруты. И это, честно говоря, хороший сигнал: значит, формат прижился. Пока у нас два направления — в "Шереметьево" и "Домодедово". Они выбраны не случайно: и со станции "Ховрино", и со станции "Домодедовская" есть удобные выезды на магистрали, включая платную трассу. Это позволяет автобусам двигаться быстро, без заторов, и обеспечивать стабильное время в пути.

Мы рассматриваем и другие варианты, где есть инфраструктура и возможности для организации такого же надежного сервиса. Но для нас важно не просто запустить новый маршрут, а гарантировать тот уровень качества, который пассажиры ожидают от "Аэроэкспресса": предсказуемость, комфорт и пунктуальность. Если появится подходящий коридор и реальный пассажирский спрос — обязательно такой вариант рассмотрим.

— Планируете ли выходить в другие города с проектом по поездам и автобусам, подобным в Москве?

— У "Аэроэкспресса" уже есть опыт работы за пределами Москвы. В середине 2010-х мы активно участвовали в федеральных проектах, приуроченных к крупнейшим международным событиям — Олимпиаде в Сочи, саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани. Тогда мы запускали филиалы, выстраивали логистику и развивали сервис, чтобы обеспечить удобную и быструю доставку пассажиров из аэропортов в центры городов.

Сейчас мы не ведем проектов в других городах, но находимся в постоянном контакте с коллегами из транспортной отрасли по всей стране. Участвуем в рабочих группах, делимся экспертными знаниями, консультируем по вопросам организации мультимодальных перевозок, бесшовной логистики, сервиса. Мы держим руку на пульсе и готовы подключаться к новым инициативам, если увидим, что можем быть полезны и рентабельны.

— Планируется ли в 2025 году повышение цены на билеты в поездах и автобусах?

— Изменение стоимости тарифов на общественный транспорт происходит ежегодно, наши тарифы – не исключение. Сейчас мы занимаемся расчетом новой стоимости тарифов на поезда и экспресс-автобусы компании.

Тарифное регулирование производится по итогам анализа эксплуатационных расходов с учетом роста цен на запасные части и топливо (для экспресс-автобусов), увеличения затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава и других расходов.

Компания делает все возможное, чтобы сохранять доступную стоимость поездки в аэропорт. Например, сохраняет ряд тарифных предложений, которые позволяют пользоваться поездами и экспресс-автобусами со скидкой. Очень важный момент: цена билета на поезда и экспресс-автобусы фиксированная в любое время. Она не зависит от часа пик, погоды и других обстоятельств.

— Планируете ли вообще отказываться от бумаги для печати билетов?

— От бумаги отказываться не планируем, все-таки кому-то удобнее купить бумажный билет в кассе, автомате или у мобильных кассиров. Есть в этом нечто романтичное: билет как сувенир, как память о поездке. Мы за то, чтобы у пассажира был выбор, поэтому у нас девять способов покупки билета: на сайте, в приложении, на турникете, по биометрии, в кассах и билетных автоматах, у мобильных кассиров, в терминалах самообслуживания в автобусах, у партнеров. Каждый может выбрать тот формат, который ближе именно ему.

— Рассматривает ли "Аэроэкспресс" для себя выход в какие-либо новые ниши, как когда-то было принято решение заняться автобусными перевозками?

— Ниша, в которой мы работаем, имеет множество возможностей для развития: совершенствование подвижного состава, внедрение современных сервисов, обучение персонала. Мы видим, сколько еще можно улучшить. Нам повезло — у нас уже есть отличная ниша, и мы продолжаем ее развивать.

— Почему было принято решение начать автобусные перевозки, ведь "Аэроэкспресс" ассоциируется прежде всего с поездами?

— Главная наша миссия — обеспечить удобный и предсказуемый путь в аэропорт. Экспресс-автобусы стали логичным продолжением этой идеи. В октябре 2019 года наши красные автобусы начали работу на Шереметьевском направлении. С тех пор они перевезли 9,3 миллиона пассажиров. В свою очередь на Домодедовском направлении мы перевезли почти четыре миллиона человек.

Экспресс-автобусы "Аэроэкспресс" позволяют добираться до "Шереметьево" и "Домодедово" быстро и без пересадок тем, кто живет на севере и юге столицы. От метро "Ховрино" — прямая дорога по платной трассе в терминалы В, С и D аэропорта "Шереметьево", от "Домодедовской" — к аэропорту "Домодедово".