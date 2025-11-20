Рейтинг@Mail.ru
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
08:42 20.11.2025 (обновлено: 08:43 20.11.2025)
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны
Завербованный Украиной агент признался, что ему пообещали 5 тысяч долларов за убийство офицера министерства обороны РФ, следует из видео, представленного ФСБ... РИА Новости, 20.11.2025
происшествия
2025
Кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны
ФСБ показала кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны. Тот раскрыл детали планировавшегося теракта и признался, что украинские спецслужбы пообещали ему $5 тысяч. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны

ФСБ: украинскому агенту пообещали $5 тысяч за убийство офицера Минобороны РФ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Завербованный Украиной агент признался, что ему пообещали 5 тысяч долларов за убийство офицера министерства обороны РФ, следует из видео, представленного ФСБ России.
"Что я предлагаю. За работу... передачу... я тебе заплачу 4000$ + накину 1000$ за посылки... То есть по итогу я заплачу тебе 5000$", - следует из переписки завербованного агента с сотрудником спецслужб Украины.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. В ноябре он получил две бутылки с пивом британского производства, которые должен был передать предполагаемой жертве. В пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Также злоумышленник хранил у себя дома взрывчатые вещества, доставленные на территорию ДНР беспилотниками.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
