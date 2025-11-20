https://ria.ru/20251120/agent-2056197060.html
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны
Завербованный Украиной агент признался, что ему пообещали 5 тысяч долларов за убийство офицера министерства обороны РФ, следует из видео, представленного ФСБ... РИА Новости, 20.11.2025
украина
россия
донецкая народная республика
Кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны
ФСБ показала кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны. Тот раскрыл детали планировавшегося теракта и признался, что украинские спецслужбы пообещали ему $5 тысяч.
🔹 Подписаться на РИА Новости
Киев пообещал агенту пять тысяч долларов за убийство офицера Минобороны
