Появилась запись инструктажа Киевом агента, пытавшегося отравить офицера

«

"Я тебе завтра дам имя, номер телефона и адрес. Состыкуются, человек подойдёт, заберет, да и все... Телефон дома оставил, пакеты со всем уже подготовлены все. Только смотри, его нужно будет, чтобы ты, грубо говоря, упаковал, ну, в перчатках, чтобы все делал", - говорит сотрудник спецслужбы.