Появилась запись инструктажа Киевом агента, пытавшегося отравить офицера

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ФСБ России обнародовала запись телефонного разговора, во время которого сотрудник украинской спецслужбы инструктировал своего агента - жителя ДНР, собиравшегося убить офицера Минобороны РФ отравленным пивом.
«
"Я тебе завтра дам имя, номер телефона и адрес. Состыкуются, человек подойдёт, заберет, да и все... Телефон дома оставил, пакеты со всем уже подготовлены все. Только смотри, его нужно будет, чтобы ты, грубо говоря, упаковал, ну, в перчатках, чтобы все делал", - говорит сотрудник спецслужбы.
"Хорошо, я понял, для чего перчатки", - отвечает ему агент.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. В ноябре он получил две бутылки с пивом британского производства, которые должен был передать предполагаемой жертве. В пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих колхицина и третбутилбициклофосфата британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Также злоумышленник хранил у себя дома взрывчатые вещества, доставленные на территорию ДНР беспилотниками.