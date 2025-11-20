https://ria.ru/20251120/agent-2056195534.html
ФСБ показала кадры задержания агента Киева, пытавшегося отравить офицера
Кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны
ФСБ показала кадры задержания агента Киева, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны. Тот раскрыл детали планировавшегося теракта и признался, что украинские спецслужбы пообещали ему $5 тысяч.
