ФСБ показала кадры задержания агента Киева, пытавшегося отравить офицера - РИА Новости, 20.11.2025
08:24 20.11.2025
ФСБ показала кадры задержания агента Киева, пытавшегося отравить офицера
2025
ФСБ показала кадры задержания агента Киева, пытавшегося отравить офицера

ФСБ опубликовала видео задержания агента, пытавшегося отравить офицера ВС РФ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания агента Киева, собиравшегося убить высокопоставленного офицера Минобороны России.
На видео показано, как злоумышленник забирает бутылки из схрона, а затем на внедорожнике "Джип Гранд Чероки" везёт их в город и пытается передать офицеру. В этот момент его задерживают сотрудники ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя ДНР, готовившегося по заданию военной разведки Украины убить высокопоставленного офицера Минобороны РФ. В ноябре он получил две бутылки с пивом британского производства, которые должен был передать предполагаемой жертве. В пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих колхицина и третбутилбициклофосфата британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут. Также злоумышленник хранил у себя дома взрывчатые вещества, доставленные на территорию ДНР беспилотниками.
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших убийство
14 ноября, 08:25
 
