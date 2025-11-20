Рейтинг@Mail.ru
Серьезных проблем с обслуживанием швейцарских поездов у "Аэроэкспресса" нет - РИА Новости, 20.11.2025
02:10 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/aeroekspress-2056167404.html
Серьезных проблем с обслуживанием швейцарских поездов у "Аэроэкспресса" нет
Серьезных проблем с обслуживанием швейцарских поездов у "Аэроэкспресса" нет - РИА Новости, 20.11.2025
Серьезных проблем с обслуживанием швейцарских поездов у "Аэроэкспресса" нет
Серьезных проблем с обслуживанием парка швейцарских поездов ЭШ2 у компании "Аэроэкспресс" нет, поскольку порядка 90% расходных материалов - отечественного... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:10:00+03:00
2025-11-20T02:10:00+03:00
экономика
европа
москва
андрей акимов
аэроэкспресс
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
Серьезных проблем с обслуживанием швейцарских поездов у "Аэроэкспресса" нет

Акимов: у "Аэроэкспресса" нет проблем с обслуживанием поездов ЭШ2

© Фото : АэроэкспрессПоезд компании "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Аэроэкспресс
Поезд компании "Аэроэкспресс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Серьезных проблем с обслуживанием парка швейцарских поездов ЭШ2 у компании "Аэроэкспресс" нет, поскольку порядка 90% расходных материалов - отечественного производства, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Андрей Акимов.
"Серьезных проблем с обслуживанием двухэтажных поездов сегодня нет: порядка 90% расходных материалов - отечественного производства. Причем на эту схему мы вышли еще несколько лет назад, и уже успели убедиться, что использование российских аналогов на качество не влияет", - говорит Акимов.
Компания "Аэроэкспресс" в 2013 году заключила контракт со швейцарским Stadler на поставку 118 двухэтажных вагонов, однако из-за валютных сложностей договор пересмотрели. Так, в итоге планировалось купить 62 вагона или 11 составов. Сейчас в парке "Аэроэкспресса" насчитывается 11 двухэтажных поездов производства Stadler.
"Благодаря государственной поддержке и программам импортозамещения смогли выстроить устойчивую модель поставок", - пояснил Акимов.
Электропоезда "Штадлер" второго типа (ЭШ2) относятся к серии двухэтажных составов, произведенных швейцарской компанией Stadler, и отличаются от большинства европейских аналогов увеличенными габаритами для курсирования по колее шириной 1520 мм (в Европе - 1435 мм).
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году. Компания перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
