В Псковской области повредили знак памяти жертв фашистов

Следователи устанавливают обстоятельства осквернения памятного знака и тех, кто к этому причастен.

Как следует из публикаций региональных СМИ и Telegram-каналов, неизвестные частично сожгли табличку и цветы на кресте, установленном в память о жителях Струг Красных, погибших от рук фашистов. На табличке перечислены имена расстрелянных 4 августа 1941 года.