В Псковской области повредили знак памяти жертв фашистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Памятный знак, установленный в поселке Струги Красные Псковской области на месте первого массового расстрела фашистами мирных жителей во время Великой Отечественной войны, получил повреждения, организована проверка, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"По поручению и.о. руководителя регионального управления СК России Егорова Дмитрия Геннадьевича... на основании сведений, опубликованных в средствах массовой информации, начата процессуальная проверка обстоятельств сожжения таблички, установленной в память о жертвах нацизма на месте первого массового расстрела, произведенного в п. Струги Красные в 1941 году", – говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства осквернения памятного знака и тех, кто к этому причастен.
Как следует из публикаций региональных СМИ и Telegram-каналов, неизвестные частично сожгли табличку и цветы на кресте, установленном в память о жителях Струг Красных, погибших от рук фашистов. На табличке перечислены имена расстрелянных 4 августа 1941 года.
