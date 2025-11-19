Рейтинг@Mail.ru
Чилийский журналист сравнил Зеленского с клоуном из "Оно" - РИА Новости, 19.11.2025
20:29 19.11.2025
Чилийский журналист сравнил Зеленского с клоуном из "Оно"
Чилийский писатель, автор книги "Дети Донбасса" Патрисио Мери Белл сравнил Владимира Зеленского с клоуном из книги Стивена Кинга "Оно". РИА Новости, 19.11.2025
в мире
россия
чили
владимир зеленский
стивен кинг
россия
чили
в мире, россия, чили, владимир зеленский, стивен кинг
В мире, Россия, Чили, Владимир Зеленский, Стивен Кинг
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Чилийский писатель, автор книги "Дети Донбасса" Патрисио Мери Белл сравнил Владимира Зеленского с клоуном из книги Стивена Кинга "Оно".
"Владимир Зеленский - как будто клоун из книги Стивена Кинга "Оно", который запускает воздушные шарики и затем убивает детей. Пока есть дети, которых нужно защищать, нацизм не может жить. В Чили вы боролись с Пиночетом. Вы боролись с Гитлером. Теперь воюете с Зеленским и со всеми его приспешниками", - сказал Патрисио Мери Белл на встрече с членами Общественной палаты РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Украинцы реагируют смайликом "клоун" на публикации о Зеленском
9 ноября, 13:23
Писатель добавил, что нацизм не исчез.
"Он видоизменился, появилось много оболочек, но суть осталась той же. Монстр живет, и пока он жив, ни один ребенок не может спать спокойно", - считает писатель.
Патрисио Мери Белл также поблагодарил президента России Владимира Путина и выразил уверенность, что он "борется за всех нас".
Во встрече в ОП также приняла участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она поблагодарила Патрисио Мери Белла за позицию и те усилия, которые прилагает чилийский писатель для сохранения правды и донесения ее миру в условиях "нескончаемого потока лжи и манипуляций".
Патрисио Мери Белл недавно вернулся из поездки на Донбасс. Его книга - журналистское расследование о судьбах русскоязычного населения в условиях боевых действий и обстрелов. Автор рассказывает о страданиях мирных жителей, в том числе детей, и поднимает вопрос ответственности украинских нацистов за происходящее. Книга написана на основе серии интервью с очевидцами событий на Донбассе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияЧилиВладимир ЗеленскийСтивен Кинг
 
 
