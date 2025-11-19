Рейтинг@Mail.ru
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 19.11.2025 (обновлено: 15:08 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/zelenskiy-2056013792.html
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому - РИА Новости, 19.11.2025
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому
США воспользовались коррупционным скандалом на Украине, чтобы лишить Владимира Зеленского возможности саботировать переговоры с Россией, заявил аналитик... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:20:00+03:00
2025-11-19T15:08:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
золтан кошкович
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055942493_0:49:3068:1775_1920x0_80_0_0_c67355e010b0702afdfce1dca0e96f26.jpg
https://ria.ru/20251119/vstrecha-2055969495.html
https://ria.ru/20251119/zelenskiy-2055932161.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055942493_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d2729f2dd7b59eddd7fe54012cb685b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, золтан кошкович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому

Кошкович: США лишили Зеленского возможности влиять на переговоры по Украине

© Getty Images / Europa Press News/Eduardo ParraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Europa Press News/Eduardo Parra
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США воспользовались коррупционным скандалом на Украине, чтобы лишить Владимира Зеленского возможности саботировать переговоры с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на сообщение издания Axios о "тайных переговорах" Вашингтона с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
СМИ сообщили об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским
Вчера, 12:14
"Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут это саботировать (переговоры. — Прим. ред.)", — написал он.
19 ноября издание Axios сообщило об отмене встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским в Турции.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В США сделали резкое заявление о судьбе Зеленского из-за событий в зоне СВО
Вчера, 10:13
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийЗолтан КошковичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала