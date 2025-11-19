"Выстрел в легкие". На Западе раскрыли, что США преподнесли Зеленскому

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. США воспользовались коррупционным скандалом на Украине, чтобы лишить Владимира Зеленского возможности саботировать переговоры с Россией, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на сообщение издания Axios о "тайных переговорах" Вашингтона с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.
"Американцы выстрелили Зеленскому в легкие расследованиями НАБУ и парализовали режим Кира Стармера скандалом с BBC, так что они не могут это саботировать (переговоры. — Прим. ред.)", — написал он.
19 ноября издание Axios сообщило об отмене встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским в Турции.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.