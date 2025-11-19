Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за нового скандала - РИА Новости, 19.11.2025
12:16 19.11.2025 (обновлено: 12:47 19.11.2025)
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за нового скандала
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за нового скандала - РИА Новости, 19.11.2025
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за нового скандала
Угроза для Владимира Зеленского возникла в худшее для Украины время, пишет American Conservative."В условиях, когда война идет все хуже (и, по-видимому,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:16:00+03:00
2025-11-19T12:47:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
киев
россия
в мире, украина, владимир зеленский, киев, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Россия
На Западе сделали заявление о Зеленском из-за нового скандала

AC: угроза для Зеленского возникла в худшее для Украины время

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Ayhan Mehmet
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Угроза для Владимира Зеленского возникла в худшее для Украины время, пишет American Conservative.

"В условиях, когда война идет все хуже (и, по-видимому, необратимо), угроза общественному доверию к Зеленскому не могла прийти в худшее для Украины время", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что с провалом антикоррупционной кампании и мирных переговоров с Россией рухнули две основные опоры, из-за которых украинцы голосовали за Зеленского.

Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский на прошлой неделе ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
