В США узнали, когда Зеленский уйдет со своего поста
02:37 19.11.2025 (обновлено: 03:38 19.11.2025)
В США узнали, когда Зеленский уйдет со своего поста
В США узнали, когда Зеленский уйдет со своего поста

Риттер: Зеленского обвинят в коррупции, когда ЕС согласится с его уходом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Если Владимира Зеленского прямо обвинят в коррупции, это будет означать, что европейские лидеры согласились с его отставкой, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"В связи с раскрытием фактов коррупции на Украине обвинили двух ближайших соратников Зеленского. И если говорить реалистично, то они указывают на Зеленского пальцем. Но пока европейские державы, которые его поддерживают, хотят, чтобы он оставался на своем посту, обвинения в коррупции к нему не прилипнут. <…> А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: "Хватит, он уходит", — отметил аналитик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
Вчера, 08:00
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. В ведомстве установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Четвертый рейх против виртуальной Украины: Берлин разозлен Зеленским
Вчера, 08:00
 
