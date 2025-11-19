Рейтинг@Mail.ru
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 19.11.2025 (обновлено: 15:58 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/zelenskiy--2055945454.html
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского - РИА Новости, 19.11.2025
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского
Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по коррупционному делу его соратника — бизнесмена Тимура Миндича, свидетельствует документ НАБУ,... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:56:00+03:00
2025-11-19T15:58:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
герман галущенко
алексей гончаренко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_599:70:3000:1421_1920x0_80_0_0_a60603c394f521a1d2b294c0f8410604.jpg
https://ria.ru/20251119/zelenskiy-2055938532.html
https://ria.ru/20251117/rada-2055507108.html
https://ria.ru/20251118/sayt-2055694044.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048178282_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_10ce4d421646062b9e66c0a045aed4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, герман галущенко, алексей гончаренко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, в мире, киев
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Алексей Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, В мире, Киев
В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского

Зеленский фигурирует в обвинительном заключении Миндичу по делу о коррупции

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по коррупционному делу его соратника — бизнесмена Тимура Миндича, свидетельствует документ НАБУ, опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко*.
"Не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Т. М., пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с <...> Зеленским В. А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти, <...> с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", — говорится в обвинительном акте.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Зеленский довел Украину до краха, пишет Sabah
Вчера, 10:35
Кроме того, по данным бюро, Миндич осуществлял противоправные действия при содействии Рустема Умерова, который тогда занимал пост министра обороны, и бывшего главы Минэнергетики Германа Галущенко.
"Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержки личных связей с руководителями министерств и проведения с ними, другими влиятельными должностными лицами государства систематических встреч по месту его фактического жительства", — говорится в документе.
Там добавили, что контакты с главами ведомств позволили Миндичу беспрепятственно получать значительные суммы денег.
В обвинительном заключении есть еще один фрагмент, говорящий о связи Зеленского с крупным скандалом: по информации НАБУ, бизнесмен оказывал покровительство Галущенко в глазах главы киевского режима, чтобы контролировать финансовые потоки в сфере энергетики.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Депутат Рады призвал НАБУ опубликовать "пленки Миндича"
17 ноября, 16:07

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Двоюродного брата Миндича внесли в базу украинского "Миротворца"
18 ноября, 12:56
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоАлексей ГончаренкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала