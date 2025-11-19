В скандальном деле о коррупции на Украине появилось имя Зеленского

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по коррупционному делу его соратника — бизнесмена Тимура Миндича, свидетельствует документ НАБУ , опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко*.

"Не позднее января-февраля 2025 года, Миндич Т. М., пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с <...> Зеленским В. А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти, <...> с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины", — говорится в обвинительном акте.

министра обороны , и бывшего главы Минэнергетики Кроме того, по данным бюро, Миндич осуществлял противоправные действия при содействии Рустема Умерова , который тогда занимал пост, и бывшего главы Минэнергетики Германа Галущенко

"Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержки личных связей с руководителями министерств и проведения с ними, другими влиятельными должностными лицами государства систематических встреч по месту его фактического жительства", — говорится в документе.

Там добавили, что контакты с главами ведомств позволили Миндичу беспрепятственно получать значительные суммы денег.

В обвинительном заключении есть еще один фрагмент, говорящий о связи Зеленского с крупным скандалом: по информации НАБУ , бизнесмен оказывал покровительство Галущенко в глазах главы киевского режима, чтобы контролировать финансовые потоки в сфере энергетики.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.

Галущенко отстранили от должности министра юстиции. Раде предстоит утвердить его отставку, а также уход Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.