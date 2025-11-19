Рейтинг@Mail.ru
Зеленский приезжал на кладбище во Львове с западными кураторами - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:24 19.11.2025 (обновлено: 23:07 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/zelenskij-2056145480.html
Зеленский приезжал на кладбище во Львове с западными кураторами
Зеленский приезжал на кладбище во Львове с западными кураторами - РИА Новости, 19.11.2025
Зеленский приезжал на кладбище во Львове с западными кураторами
На кладбище во Львове, где почти не осталось мест для захоронений военных ВСУ, любил приезжать Владимир Зеленский с западными кураторами, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:24:00+03:00
2025-11-19T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
львов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20251119/voenkomat-2056144841.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, львов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский приезжал на кладбище во Львове с западными кураторами

Зеленский приезжал на кладбище во Львове, где почти не осталось мест для ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На кладбище во Львове, где почти не осталось мест для захоронений военных ВСУ, любил приезжать Владимир Зеленский с западными кураторами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские СМИ сообщают, что на Лычаковском кладбище, где хоронят военнослужащих ВСУ, также известном как Марсовое поле, осталось всего 20 свободных мест. Власти города ищут варианты для нового захоронения.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Херсонской области сотрудники украинского военкомата сбили велосипедиста
Вчера, 22:19
"Данное кладбище является одним из самых узнаваемых на Украине и на Западе. Именно туда чаще всего приезжал Зеленский и водил западных кураторов. В большей части могил похоронены боевики львовских подразделений, таких как 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 24-я отдельная механизированная бригада и других", - сказал собеседник агентства.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала