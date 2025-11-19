МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На кладбище во Львове, где почти не осталось мест для захоронений военных ВСУ, любил приезжать Владимир Зеленский с западными кураторами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские СМИ сообщают, что на Лычаковском кладбище, где хоронят военнослужащих ВСУ, также известном как Марсовое поле, осталось всего 20 свободных мест. Власти города ищут варианты для нового захоронения.
"Данное кладбище является одним из самых узнаваемых на Украине и на Западе. Именно туда чаще всего приезжал Зеленский и водил западных кураторов. В большей части могил похоронены боевики львовских подразделений, таких как 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 24-я отдельная механизированная бригада и других", - сказал собеседник агентства.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
