Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI - РИА Новости, 19.11.2025
00:23 19.11.2025
Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI
Владимир Зеленский встретился в понедельник с королём Испании Филиппом VI в его резиденции Сарсуэла в Мадриде, сообщает пресс-служба королевского двора. РИА Новости, 19.11.2025
Владимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился в понедельник с королём Испании Филиппом VI в его резиденции Сарсуэла в Мадриде, сообщает пресс-служба королевского двора.
"Филипп VI принял его превосходительство Владимира Зеленского, президента Украины, во дворце Сарсуэла", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ рассказали о новой угрозе для Зеленского
Вчера, 21:12
В королевском дворце прошло рабочее совещание. Со стороны Испании в нём участвовали министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и посол Испании на Украине Рикардо Лопес Аранда. Зеленского сопровождал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Это третий визит Зеленского в Испанию. В мае 2024 года он был в Мадриде при подписании двустороннего соглашения о безопасности, а в октябре 2023 года участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, который проходил в период председательства Испании в Совете ЕС.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Лондон может забрать Зеленского к себе, заявили в Совфеде
Вчера, 23:55
 
