Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI
Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI
Владимир Зеленский встретился в понедельник с королём Испании Филиппом VI в его резиденции Сарсуэла в Мадриде, сообщает пресс-служба королевского двора. РИА Новости, 19.11.2025
