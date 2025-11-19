Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
08:26 19.11.2025 (обновлено: 11:53 19.11.2025)
СМИ раскрыли, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
СМИ раскрыли, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen - РИА Новости, 19.11.2025
СМИ раскрыли, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen
Холдинг "АГР" вложит почти 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen, пишут "Ведомости".В статье отмечается, что холдинг вложит в завод в РИА Новости, 19.11.2025
СМИ раскрыли, что произойдет с бывшими заводами GM и Volkswagen

"Ведомости": АГР вложит около 90 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Холдинг "АГР" вложит почти 90 миллиардов рублей в бывшие заводы General Motors и Volkswagen, пишут "Ведомости".

В статье отмечается, что холдинг вложит в завод в Шушарах 37,1 миллиарда рублей, в Калужской области — 50,6 миллиарда рублей.

"АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов", — говорится в публикации.

Газета со ссылкой на источники пишет, что холдинг взял кредит в "Сбере" и Газпромбанке около ста миллиардов рублей.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в октябре заявлял, что меры государственной поддержки, в числе которых донастройка механизма утилизационного сбора, позволили начать производство в России автомобилей в высоком ценовом сегменте.
