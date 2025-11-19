Захарова: политики в Европе напрямую вовлечены в коррупцию на Украине

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Европейские политики не могли не знать о масштабах коррупции на Украине и напрямую в ней участвовали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен закупала вакцины для Европейского союза по смс, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы, что вы считаете? У нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали, они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они – часть схемы. И эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же", - сказала она в эфире радио Sputnik.
"Когда сейчас эта история затронула действительно европейских обывателей, сомнений нет никаких, что она была верифицирована соответствующими западными структурами для распространения. Для чего – это отдельный вопрос", - отметила Захарова.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что ЕС через своего посла в Киеве Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
