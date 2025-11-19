Захарова: политики в Европе напрямую вовлечены в коррупцию на Украине

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Европейские политики не могли не знать о масштабах коррупции на Украине и напрямую в ней участвовали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если (глава Еврокомиссии - ред.) Урсула фон дер Ляйен закупала вакцины для Европейского союза по смс, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы, что вы считаете? У нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали, они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они – часть схемы. И эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же", - сказала она в эфире радио Sputnik

Как отметила Захарова , западные СМИ не доводили до европейских граждан самые страшные новости с Украины , не сопоставимые с новостями о воровстве. Раз на Западе начала активно распространяться информация о коррупционном скандале, значит, это сделано по соответствующему распоряжению, подчеркнула она.

"Когда сейчас эта история затронула действительно европейских обывателей, сомнений нет никаких, что она была верифицирована соответствующими западными структурами для распространения. Для чего – это отдельный вопрос", - отметила Захарова.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что ЕС через своего посла в Киеве Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.