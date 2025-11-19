На Запорожской АЭС рассказали о радиационной обстановке

https://ria.ru/20251119/zaes-2055963801.html
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в норме, сообщает пресс-служба атомной станции. РИА Новости, 19.11.2025
