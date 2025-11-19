Рейтинг@Mail.ru
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене - РИА Новости, 19.11.2025
09:34 19.11.2025 (обновлено: 09:35 19.11.2025)
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 19.11.2025
безопасность
донецкая народная республика, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене

Задержан житель ДНР, передававший сведения о ВС РФ и следивший за чиновником

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Мужчина задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их представителям ГУР МО Украины через мессенджер Telegram", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанный следил за высокопоставленным сотрудником регионального органа государственной власти с целью осуществления террористического акта.
Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и госизмене.
Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
