ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. В ДНР задержали мужчину по подозрению в госизмене и подготовке к теракту в отношении чиновника, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Мужчина задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный собирал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и передавал их представителям ГУР МО Украины через мессенджер Telegram", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что задержанный следил за высокопоставленным сотрудником регионального органа государственной власти с целью осуществления террористического акта.
Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и госизмене.
