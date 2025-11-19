Во Львовской области вновь прогремели взрывы

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.11.2025 (обновлено: 10:09 19.11.2025)
Взрывы прогремели в среду во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 19.11.2025
© Фото : соцсетиВзрыв во Львове на западе Украины
Взрыв во Львове на западе Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : соцсети
Взрыв во Львове на западе Украины
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду во Львовской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
Ранее в среду украинский 24-й телеканал уже сообщал о взрывах во Львове.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО
15 ноября, 00:05
"Львовский район взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
