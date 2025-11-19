В Сумах и Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в среду в Сумах на северо-востоке Украины и подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах и Херсоне.
22 июня 2022, 17:18
"В Херсоне вновь слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Немного позднее появилось сообщение о третьей серии взрывов.
Чуть позже телеканал сообщил об очередном взрыве в Сумах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.